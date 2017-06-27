Также иностранные каналы запретят включать в общественных местах
Госслужащих обяжут смотреть отечественные каналы
Фото Марии Гордеевой

В государственных органах Казахстана, а также публичных местах будут включать исключительно отечественные телеканалы, заявил во вторник в мажилисе в ходе презентации поправок в законодательство по вопросам информации и коммуникаций министр профильного ведомства Даурен Абаев.

«В рамках дальнейшего развития отечественного теле- и радио рынка министерство планирует ввести в правовое поле вопросы распространения в стране так называемых «серых тарелок». Это позволит расширить отечественным телеканалам их аудиторию.

В то же время для публичного просмотра в государственных органах и организациях предлагается осуществлять показ исключительно отечественных телеканалов», - сказал Абаев.

Напомним, ранее при обсуждении данного законопроекта обсуждался вопрос, что на территории казахстанских аэропортов, вокзалов и автовокзалов также будут вещать исключительно отечественные телеканалы.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Парламент законодательно закрепил право пассажиров выходить из машины и снимать полицейских на фото и видео
Новости
Казахстан ни с кем не ведет переговоров по отправке контингента в Сирию - МИД Казахстана
Новости
В Казахстане снизят штрафы для водителей
Новости
Назарбаев объявил, что 1 июля численность казахстанцев составит 18 млн
Новости
Средний результат ЕНТ в первый день составил 75,53%
Новости
​Кенес Ракишев довёл свою долю владения Qazkom до 86,09%