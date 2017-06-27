Госслужащих обяжут смотреть отечественные каналы

В государственных органах Казахстана, а также публичных местах будут включать исключительно отечественные телеканалы, заявил во вторник в мажилисе в ходе презентации поправок в законодательство по вопросам информации и коммуникаций министр профильного ведомства Даурен Абаев.

«В рамках дальнейшего развития отечественного теле- и радио рынка министерство планирует ввести в правовое поле вопросы распространения в стране так называемых «серых тарелок». Это позволит расширить отечественным телеканалам их аудиторию.

В то же время для публичного просмотра в государственных органах и организациях предлагается осуществлять показ исключительно отечественных телеканалов», - сказал Абаев.

Напомним, ранее при обсуждении данного законопроекта обсуждался вопрос, что на территории казахстанских аэропортов, вокзалов и автовокзалов также будут вещать исключительно отечественные телеканалы.