В казахстанский прокат выходит фильм «Особенный доктор»

С 26 июня в кинотеатрах сети Kinopark выходит в прокат казахстанский фильм режиссера Софии Витвер «Особенный доктор». Это первый казахстанский художественный фильм, где главные роли наравне со взрослыми артистами играют дети с синдромом Дауна.

Фильм «Особенный доктор», как и одноименный сериал, снят в жанре мистического детектива с элементами социальной драмы, сообщают его создатели. Первая серия сериала вышла в 2022 году и уже собрала награды на фестивалях в Индии, Таиланде, Италии и Португалии.

В центре сюжета – дети и подростки с синдромом Дауна, они необычные доктора дорогой клиники, помогающей от разных недугов. Один из главных героев сериала, бывший военный, которого играет Азиз Бейшеналиев, прибегает к услугам этой клиники, чтобы избавиться от страшной головной боли. По итогам первой серии он и его домработница, которую играет Галина Табала, решают, что помощь нужна не им, а детям, которых непонятно на каких основаниях эксплуатируют в этой необычной клинике.

«Социальная миссия фильма – познакомить зрителей с особенными детьми без прикрас и искажений. Ведь в обществе это до сих пор подчас табуированная тема. Мы хотим, чтобы люди увидели в особенных детях уникальных личностей, которых незачем прятать и не за что жалеть и которые могут многое дать нам, взрослым “обычным“ людям», – сообщают создатели фильма.

В фильме снимались Азиз Бейшеналиев, Галина Табала, Алексей Шемес, Чингиз Капин, Ольга Ландина, Азат Сейтметов, Лаура Еркебулан, Карина Султан, Орынбасар Тазабеков и заслуженная артистка РК Татьяна Тарская, а также особенные артисты – Марта Перминова, Анна Гладченко, Арлан Адильман, Дамир Садыков и Кириана Станишевская.

Возрастной рейтинг фильма – 14+.

Подробнее о создании фильма можно прочитать в интервью с его режиссером Софией Витвер и исполнителем главной роли Азизом Бейшеналиевым.