Завершен весенний призыв на срочную воинскую службу
17 тысяч казахстанцев призвали в армию
ФОТО Жанары Каримовой

Завершен весенний призыв на срочную воинскую службу, сообщили в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

«В период призывной весенней кампании текущего года в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования призвано около 17 тысяч военнослужащих 1999-1990 годов рождения», - сообщили в оборонном ведомстве.

Комплектование воинских частей, добавили в министерстве, «осуществлялось по экстерриториальному принципу, с учетом пропорционального распределения наряда на призыв, при этом в приоритетном порядке в первую очередь призыв осуществлялся в воинские части Службы государственной охраны РК и Пограничной службы КНБ РК».

«Кроме того, призыв граждан на срочную воинскую службу и их предназначение в воинские команды Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК осуществлен из числа призывников годных по состоянию здоровья к воинской службе, с учетом их физических и морально-деловых качеств, а также полученными ими специальностей до призыва», - пояснили в министерстве обороны.




Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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