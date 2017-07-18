От урагана в ВКО пострадало пять человек

В Восточном Казахстане по предварительным данным порывами сильного ветра сорваны кровли на 35 объектах. В городскую больницу обратились 5 пострадавших. В результате осмотра врачей, двое были отпущены домой, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям, передает МИА «Казинформ».

Последствия урагана устраняют в Уланском, Жарминском и Глубоковском районах, а также в Усть-Каменогорске.

На линию «112» и «101» от жителей города Усть-Каменогорска и близлежащих районов области поступило около 100 звонков. В настоящий момент сотрудники районных и городских ЧС по каждому звонку отрабатывают информацию, выезжая на места происшествия.

В департаменте по ЧС делают акцент на том, что спасательные службы заблаговременно, в воскресенье во второй половине дня, на основании информации «Казгидромет» через мобильное приложение и официальный сайт ведомства оповестили население о прогнозе на 17 июля, где говорилось об усилении ветра до 20 метров в секунду.

В ведомстве считают, что соответствие информации действительности - это вопрос к синоптикам.