Штрафы наложены в Кызылординской области
За не обеспечение антитеррористической защиты оштрафовали руководство 4 объектов
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Руководителей четырех объектов в Кызылординской области оштрафовали за ненадлежащее обеспечение антитеррористической защищенности, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

«В ходе проверок мест массового скопления людей руководители четырех объектов, уязвимых в террористическом отношении, привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 149 КоАП РК «Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта, уязвимого в террористическом отношении». Из них 1 объект общественного питания, 1 объект спорта, 1 объект производства и 1 объект водного хозяйства решением суда оштрафованы на сумму около 2 миллионов тенге», - говорится в сообщении.

В результате проверок стало известно, что на объектах, «уязвимых в террористическом отношении», не приняты меры по инженерно-технической укреплению. В частности, это касается системы видеонаблюдения, система сигнализации и оповещения, системы контроля управления доступом. Также отсутствует специализированная охрана.

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