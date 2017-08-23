Абаев доложил президенту об основных направлениях программы «Цифровой Казахстан»

Президент дал поручения министру
Министр информации и коммуникации Даурен Абаев доложил Нурсултану Назарбаеву о разработке государственной программы «Цифровой Казахстан», которая предусматривает четыре основных направления работы, среди которых развитие инфраструктуры и модернизация системы предоставления госуслуг, сообщается на сайте Акорды.
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