Абаев доложил президенту об основных направлениях программы «Цифровой Казахстан»

Министр информации и коммуникации Даурен Абаев доложил Нурсултану Назарбаеву о разработке государственной программы «Цифровой Казахстан», которая предусматривает четыре основных направления работы, среди которых развитие инфраструктуры и модернизация системы предоставления госуслуг, сообщается на сайте Акорды.

«Сейчас мы обсудили проект программы со всеми заинтересованными сторонами. Программа «Цифровой Казахстан» предусматривает четыре основных направления работы: развитие инфраструктуры, улучшение человеческого капитала, цифровизация отраслей экономики и совершенствование системы предоставления государственных услуг», – говорится в сообщении.

В свою очередь, президент дал Абаеву несколько поручений, а также подчеркнул важность «цифровизации экономики»:

«Сегодня этот вопрос выдвигается на первый план. Весь мир движется в данном направлении. И мы не должны отставать. Это очень сложная задача. Необходима слаженная работа всех ведомств, министерств и регионов», – сказал Нурсултан Назарбаев.