В Казахстане продажа спутниковых терминалов Starlink начнется в третьем квартале 2025 года

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и компания Starlink (дочерняя структура SpaceX) подписали соглашение о предоставлении спутникового интернета на территории Казахстана, в рамках которого официальный запуск продаж спутниковых терминалов начнется в третьем квартале 2025 года. Теперь граждане смогут законно приобретать, использовать и регистрировать терминалы.

«До сегодняшнего дня Starlink работал в Казахстане в пилотном режиме, предоставляя интернет только в школах. Для населения он был официально недоступен. И вот, наконец, мы достигли соглашения: компания согласилась выполнять все требования нашего законодательства в сфере информационной безопасности и связи. В этом году они реализуют все необходимые мероприятия, и наши граждане смогут официально и легально подключаться к спутниковому интернету», — отметил министр цифрового развития Жаслан Мадиев, которого цитирует в своем сообщении пресс-служба ведомства.

В министерстве ожидают, что благодаря подключению через Starlink доступ к качественной связи получат сельские школы, медицинские учреждения, мобильные группы и объекты инфраструктуры особенно в тех районах, где проведение оптоволоконных сетей экономически или технически затруднено.

В настоящее время продолжается согласование технических и организационных условий, включая параметры предоставления услуг для частных пользователей, отметили в министерстве.