В Казахстане продажа спутниковых терминалов Starlink начнется в третьем квартале 2025 года

Минцифры объявило о подписании соглашения со Starlink
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и компания Starlink (дочерняя структура SpaceX) подписали соглашение о предоставлении спутникового интернета на территории Казахстана, в рамках которого официальный запуск продаж спутниковых терминалов начнется в третьем квартале 2025 года. Теперь граждане смогут законно приобретать, использовать и регистрировать терминалы.
Еще по теме:
- Закон по формированию и контролю за эндаумент-фондами одобрил сенат
- Владельцев объектов с массовым пребыванием людей обяжут получать заключения на соответствие пожарной безопасности
- Преобразование Евразийского фонда стабилизации в отдельную организацию закрепил сенат
- ВВП Казахстана за январь–май вырос на 6%
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые