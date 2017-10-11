В Алматы пройдет форум «Образование будущего»

В форуме «Образование будущего» , который пройдет 26-27 октября в Алматы, примут участие ведущие представители образовательных организаций и государственных органов, инноваторы и инвесторы, поставщики и эксперты в области образования. Мероприятие пройдет в бизнес-центре Almaty Towers.

Целью мероприятия является обсуждение перспектив развития сферы образования со всеми ключевыми организациями и экспертами с учетом госпрограммы развития образования на 2011-2020 годы и послания президента народу Казахстана от 31 января 2017 года. Организаторы нацелены на создание «единого видения» образовательного процесса госорганами, учителями, школьниками, студентами, родителями и бизнесом.

Организатором мероприятия выступает команда Lincoln Conferences. Командой Lincoln Future разработана концепция «Образование будущего 2020 в РК», которая будет дорабатываться с учетом комментариев общественности, администраторов и экспертов системы образования.

В первый день форума участники в двух параллельных секциях обсудят школьное и высшее образование. Второй день будет посвящен «образованию будущего» и пройдет в форме мастер-классов, круглых столов и экскурсий.

Участниками форума станут, в том числе, ответственный секретарь министерства образования и науки Арын Орсариев, председатель правления «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова, генеральный директор проекта «Kүнделік» Александр Григорян, президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман, управляющий директор VISOR HOLDING Алмас Чукин.

Vласть выступает генеральным информационным партнером форума.