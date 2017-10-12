«КазТрансОйл» транспортировал 34,5 тысячи тонн нефти с начала года
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На 5% выросла транспортировка нефти Казахстана за 9 месяцев
Мария Гордеева

Тамара Вааль, Vласть, Астана

Объемы транспортировки нефти по системе АО «КазТрансОйл» в текущем году выросли на 5% по сравнению с прошлым годом и составили 34 млн 522 тысячи тонн нефти, сообщила в четверг пресс-служба компании.

«По результатам производственной деятельности АО «КазТрансОйл» за девять месяцев 2017 года, объем транспортировки нефти за этот период отдельно по АО «КазТрансОйл» составил 34 млн 522 тысячи тонн нефти, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2016 года», - говорится в сообщении.

Консолидированный объем транспортировки нефти и нефтепродуктов по группе компаний АО «КазТрансОйл» составил 43 млн 706 тыс. тонн, что на 3% больше аналогичного показателя за 9 месяцев 2016 года.

Что касается грузооборота нефти за 9 месяцев 2017 года, отдельно по АО «КазТрансОйл» он составил 29 млрд 306 млн тонно-километров, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Консолидированный грузооборот нефти составил 35 млрд 639 млн тонно-километров, что на 10% больше аналогичного показателя за 9 месяцев 2016 года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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