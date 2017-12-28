​Казахстан направит гуманитарную помощь в размере полмиллиона долларов мусульманам рохинджа

Средства поступят из чрезвычайного резерва правительства, предусмотренного в республиканском бюджете этого года для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Казахстане и других странах. Перечислит средства на специальный банковский счет министерство иностранных дел Республики Казахстан.

Ранее Казахстан принял участие в заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Мьянме.

Тогда заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Джеффри Фельтман представил доклад главы ООН. В нем говорится, что несмотря на снижение уровня насилия в штате Ракхайн в Мьянме, из него не прекращается поток беженцев и по-прежнему сжигаются деревни.

В сентябре текущего года Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн заявил, что военная операция правительства Мьянмы против мусульман-рохинджа является классическим примером этнической чистки.

Обострение ситуации в Мьянме началось после того, как 25 августа 2017 года боевики из «Армии спасения рохинджа Аракана» (АРСА) провели скоординированное нападение на более чем 30 полицейских постов и на базу мьянманской армии, убив не менее 12 сотрудников сил безопасности. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.

Руководство Мьянмы утверждало, что исламистская повстанческая группировка АРСА связана с международными террористическими организациями, получая от них финансовую и иную помощь. Сами члены АРСА отрицают связи с терроризмом.