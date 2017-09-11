В ООН операцию против рохинджа в Мьянме назвали этнической чисткой

Военная операция правительства Мьянмы против мусульман-рохинджа является классическим примером этнической чистки, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн, сообщает в понедельник BBC.

«Поскольку Мьянма отказывается предоставить доступ для расследований нарушений прав человека, ситуацию невозможно полностью оценить, однако она кажется хрестоматийным примером этнической чистки», - заявил аль-Хуссейн на открытии 36-й сессии Совета ООН по правам человека.

Он призвал правительство обеспечить доступ представителей ООН в северный штат Ракхайн, где происходят столкновения между мусульманами и армией Мьянмы. «Правительство Мьянмы должно перестать притворяться, что рохинджа сами поджигают свои дома и разоряют свои деревни. Это полное отрицание реальности наносит огромный ущерб международной репутации государства, к которому до недавних пор относились благосклонно», - сказал аль-Хуссейн.

«Я призываю правительство пррекратить жестокую военную операцию, которую оно проводит, призвать к ответу всех виновных в нарушениях и прекратить жестокую дискриминацию мусульман-рохинджа», - добавил комиссар.

Обострение ситуации в Мьянме началось после того, как 25 августа 2017 года боевики из «Армии спасения рохинджа Аракана» (АРСА) провели скоординированное нападение на более чем 30 полицейских постов и на базу мьянманской армии, убив не менее 12 сотрудников сил безопасности. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.

Руководство Мьянмы утверждает, что исламистская повстанческая группировка АРСА связана с международными террористическими организациями, получая от них финансовую и иную помощь. Сами члены АРСА отрицают связи с терроризмом.

Военные Мьянмы сообщили, что в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа из провинции Ракхайн были убиты около 400 человек и почти все они – боевики. Доступ журналистов в эту провинцию ограничен, поэтому трудно подтвердить или опровергнуть конкретные цифры.

Правозащитная организация Human Rights Watch, опираясь на спутниковые фотографии, заявляет, что волнения охватили по меньшей мере 10 районов, а журналисты на местах сообщают о горящих деревнях на границе с Бангладеш.

Власти утверждают, что пожары – дело рук боевиков-исламистов, целенаправленно поджигающих мусульманские деревни. Однако бегущие в Бангладеш мусульмане-рохинджа заявляют, что пожары были вызваны действиями мьянманских военных, а толпы разгневанных буддистов громят жилье мусульман.

Накануне рохинджа объявили об одностороннем прекращении боевых действий на один месяц, чтобы положить конец гуманитарному кризису.