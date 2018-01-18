Роман Скляр стал первым вице-министром по инвестициям и развитию

В четверг постановлением правительства Роман Скляр назначен на должность первого вице-министра по инвестициям и развитию, сообщает сайт премьер-министра. Алик Айдарбаев перешел на другую работу, на какую именно — не уточняется.

Роман Скляр родился 8 мая 1971 года в городе Павлодар. Окончил Павлодарский государственный университет по специальности «Инженер-строитель», Московский институт современного бизнеса по специальности «Экономист» и Казахский институт правоведения и международных отношений. Работать начал в 1989 году слесарем-монтажником МНУ «Экибастузуглеавтоматика».

В разные годы работал начальником управления государственных закупок, руководителем аппарата, заместителем акима города Павлодара, директором департамента энергетики и коммунального хозяйства Астаны, заместителем акима, первым заместителем акима Павлодарской области, вице-министром транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, вице-президентом нацкомпании «Казахстан Темир Жолы».

В марте 2016 года стал депутатом мажилиса парламента по списку партии Нур Отан и возглавил комитет по экономической реформе и региональному развитию.