​Тенге торгуется ниже 325 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $113,55 млн., показав снижение на $76,35 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:10 по времени Астаны мартовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $68,78 за баррель. Как писал Reuters, котировки начали незначительное снижение в пятницу на фоне новостей об увеличении добычи в США. Как показали данные Минэнерго США, добыча нефти в стране выросла до 9,75 миллиона баррелей в сутки за неделю к 12 января. Аналитики в большинстве своём сходятся во мнении, что производство сырья в США в скором времени преодолеет отметку 10 миллионов баррелей в сутки.

Кроме того, отраслевые эксперты говорят о чрезмерном росте спекулятивных позиций на дальнейший подъём цен и в связи с этим ожидают фиксации прибыли. В то же время, несмотря на текущий спад, инвесторы не ждут резкого снижения нефтяных котировок. По их словам, рынок продолжает получать поддержку от ограничения нефтедобычи странами ОПЕК и не входящими в картель производителями, включая Россию.

Сделка ОПЕК+ обеспечила ралли на нефтяном рынке, но у столь резкого скачка цен есть и обратная сторона. В своём ежемесячном обзоре ОПЕК повысила прогноз прироста предложения нефти из не входящих в неё стран в 2018 году, объяснив это удорожанием нефти. Теперь ОПЕК ожидает, что предложение нефти из государств вне группы в этом году увеличится на 1,15 млн. баррелей в сутки; предыдущий прогноз – прирост на 990 тыс. баррелей в сутки.