Подача тепла в остальные должна быть восстановлена к вечеру
​Половина из 130 оставшихся без отопления домов Алматы подключена к теплоснабжению
Фото Жанары Каримовой

Половина из 130 жилых домов, оставшихся без отопления из-за порыва трубы в Ауэзовском районе, подключена к теплоснабжению, сообщил корреспонденту Vласти официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин.

«Половина из 130 жилых домов, оставшихся без отопления из-за аварии на тепломагистрали в Ауэзовском районе Алматы подключена к теплоснабжению», - сообщил он.

В понедельник между 6-7 утра на улице Пятницкого в Алматы произошёл порыв тепломагистрали. От теплоснабжения были отключены многоэтажные и частные дома в контуре улиц Навои – Жандосова – Берегового – Рыскулбекова. Предполагаемой причиной порыва трубы была названа её изношенность, однако ранее она прошла все испытания межотопительного сезона. На месте ведутся аварийные работы, коммунальные службы рассчитывают восстановить подачу тепла к вечеру. Также рассматривается возможность изменить схему теплоснабжения жилого массива, переключив его на другую магистраль.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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