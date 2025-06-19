Соответствующее поручение дал генеральный прокурор
Уголовное дело возбуждено по факту утечки персональных данных казахстанцев
ФОТО INFORM.KZ

Тамара Вааль, Астана, Власть

По поручению генерального прокурора правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту утечки персональных данных более 16 млн казахстанцев. Об этом в четверг в кулуарах сената сообщил журналистам заместитель генпрокурора Галымжан Койгельдиев.

«Генеральный прокурор дал соответствующее поручение, уже зарегистрировано уголовное дело и передано для расследования в министерство внутренних дел», - сообщил Койгельдиев.

Ранее сообщалось, что 16,3 млн записей с персональными данными казахстанцев утекли в сеть: в открытый доступ попали ФИО, пол, дата рождения, ИИН, номера мобильных, рабочих и домашних телефонов казахстанцев, а также их гражданство, национальность, адрес, статус подтверждения адреса и дата начала проживания.
Откуда произошла утечка, не установлено. В TSARKA считают, что опубликованная база представляет собой компиляцию ранее старых похищенных и разрозненных данных, собранных в единый файл якобы новой утечки.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщало, что проводит всестороннюю проверку, включая анализ актуальности представленных данных. По данным ведомства, первичный анализ указывает на «возможное происхождение сведений из частных информационных систем». При этом в министерстве отрицают хакерские атаки или утечку персональных данных из государственных информационных систем.

18 июня глава ведомства Жаслан Мадиев заявил журналистам в мажилисе, что данная утечка была «когда-то», а «всплыла в сети» только сейчас.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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