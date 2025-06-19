Уголовное дело возбуждено по факту утечки персональных данных казахстанцев

По поручению генерального прокурора правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту утечки персональных данных более 16 млн казахстанцев. Об этом в четверг в кулуарах сената сообщил журналистам заместитель генпрокурора Галымжан Койгельдиев.

«Генеральный прокурор дал соответствующее поручение, уже зарегистрировано уголовное дело и передано для расследования в министерство внутренних дел», - сообщил Койгельдиев.

Ранее сообщалось, что 16,3 млн записей с персональными данными казахстанцев утекли в сеть: в открытый доступ попали ФИО, пол, дата рождения, ИИН, номера мобильных, рабочих и домашних телефонов казахстанцев, а также их гражданство, национальность, адрес, статус подтверждения адреса и дата начала проживания.

Откуда произошла утечка, не установлено. В TSARKA считают, что опубликованная база представляет собой компиляцию ранее старых похищенных и разрозненных данных, собранных в единый файл якобы новой утечки.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщало, что проводит всестороннюю проверку, включая анализ актуальности представленных данных. По данным ведомства, первичный анализ указывает на «возможное происхождение сведений из частных информационных систем». При этом в министерстве отрицают хакерские атаки или утечку персональных данных из государственных информационных систем.

18 июня глава ведомства Жаслан Мадиев заявил журналистам в мажилисе, что данная утечка была «когда-то», а «всплыла в сети» только сейчас.