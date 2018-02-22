Мир за ночь. 21-22 февраля 2018 года

В Мексике 22 человека пострадали в результате взрыва на борту туристического парома. Президент США Дональд Трамп предложил разрешить учителям и работникам школ скрытое ношение оружия для защиты от нападений преступников. Саакашвили запретили въезд в Украину до 2021 года. А Twitter начнет борьбу с ботами, которые могут искусственным образом влиять на популярность записей в соцсетях.

В Мексике на борту туристического парома у причала города Плайя-дель-Кармен на карибском побережье произошел взрыв, в результате ранения получили 22 человека. Паром курсирует между островом Косумель и Плайей. Среди раненых три гражданина США. Точные причины взрыва пока неизвестны, предположительно речь может идти о технических проблемах на борту.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о скором выпуске в оборот еще одной криптовалюты — золотого «петро». «Я не хочу торопить события, но у нас есть сюрприз относительного золотого «петро», который будет иметь такие же параметры, как и нефтяной «петро». Это тема следующей недели», — заявил Мадуро.

Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти, золота и бриллиантов. Реализация нефтяного «петро» началась в Венесуэле 20 февраля.

В США после стрельбы в школе города Паркленд во Флориде, где бывший ученик убил 17 человек, вновь начались дискуссии об ограничении оборота оружия. Президент Дональд Трамп предложил разрешить учителям и работникам школ скрытое ношение оружия для защиты от нападений преступников.

«Это было бы, скажем так, скрытое ношение, когда учитель имел бы с собой скрытое оружие. Они бы проходили специальную подготовку. Они были бы там (в школе) и там бы не было больше свободных от оружия зон», — сказал Трамп в среду на встрече с учителями и учащимися школ, включая школу города Паркленд. Помимо учителей он предложил набирать на работу в школы охранниками бывших военнослужащих, которые знают как обращаться с оружием. Также Трамп пообещал внедрить «очень строгие» правила проверки для выдачи разрешения на покупку оружия. По его словам, на следующей неделе планируется обсудить тему безопасности в школах с представителями ряда штатов.

Немецкая полиция задержала гражданина России в аэропорту Мюнхена по подозрению в участии в массовых беспорядках не чемпионате Европы по футболу в 2016 году. По словам пресс-атташе российского посольства в Берлине Дениса Микерина, в настоящий момент решается вопрос о выдаче россиянина французской стороне.

35 человек пострадали в ходе массовых беспорядков, которые произошли 10 июня во французском Марселе во время матча между сборными России и Англии, который закончился счетом 1:1. В результате UEFA оштрафовал российскую сборную за «расисткое поведение, массовые беспорядки и использование пиротехники». Кроме того, трое россиян были приговорены к тюремным срокам от 12 до 18 месяцев.

Пограничная служба Украины запретила бывшему президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили въезжать в страну до 2021 года. Ранее Михаил Саакашвили был задержан в центре Киева и депортирован в Варшаву. 14 февраля стало известно, что он находится в Нидерландах, где получил удостоверение личности.

Twitter объявил о мерах по борьбе с «ботами», которые могут искусственным образом влиять на популярность записей в соцсетях. «Эти изменения являются важным шагом в предупреждении злонамеренной деятельности, направленной против важных обсуждений в Twitter, включая выборы в США и во всем мире», — говорится в заявлении на сайте компании.

Введен запрет на одновременную публикацию одних и тех же или одинаковых по содержанию записей в нескольких аккаунтах, при этом по-прежнему разрешается цитирование записей (ретвит). Внести необходимые изменения в работу пользователей компания требует до 23 марта — в противном случае аккаунты могут быть заблокированы.