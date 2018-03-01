Мир за ночь. 28 февраля - 1 марта 2018 года

В американском штате Джорджия учитель устроил стрельбу в школе, в результате дети не пострадали и находятся вне опасности, преподавателя задержали, а работа учреждения была временно приостановлена. Ранее, 14 февраля, 17 человек стали жертвами стрельбы в школе в городе Паркленд в 60 километрах к северу от Майами.

После инцидента президент США Дональд Трамп обсуждает варианты вооружения некоторых учителей, чтобы те в случае опасности могли защитить своих учеников. Это предложение встречает очень много критики, поскольку люди опасаются, что инцидентов станет еще больше.

Международный Олимпийский комитет (МОК) восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР). Из-за отстранения ОКР 5 декабря российские спортсмены были вынуждены выступать в Южной Корее формально в статусе нейтральных атлетов, без права использования национального флага и гимна. Российский комитет могли восстановить и раньше, до церемонии закрытия Олимпиады, но из-за положительных допинг-тестов керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой этого не случилось. После проверки всех олимпийских проб других нарушений со стороны россиян зафиксировано не было. В результате МОК автоматически восстановил ОКР.

Директор по коммуникациям Белого дома США Хоуп Хикс уходит в отставку, об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Дата отставки госпожи Хикс не определена. Президент США Дональд Трамп назначил Хикс директором по коммуникациям вместо уволенного Энтони Скарамуччи. Она стала самым молодым пиар-менеджером Белого дома за всю историю.

Социальная сеть Facebook не обнаружила новых доказательств того, что Россия через социальные медиа пыталась повлиять на прошедший в июне 2016 года референдум по «Брекситу». Отвечающий за политику компании в Великобритании Саймон Милнер заявил парламентариям, что «в добавление к минимальной активности в относящийся к референдуму период дополнительных действий через связанные с Россией аккаунты не выявлено».

Ранее Facebook уже предоставил британским властям соответствующую информацию, но они сочли ее неудовлетворительной и потребовали более подробной проверки этих подозрений. В декабре компания признала, что перед референдумом о выходе Великобритании из ЕС в соцсети была опубликована политическая реклама, оплаченная из российских источников.

Наблюдения за «эхом» Большого Взрыва помогли ученым выяснить, что первые звезды Вселенной вспыхнули примерно через 180 миллионов лет после ее рождения, что потенциально говорит о наличии «новой физики» в поведении видимой и темной материи. Последние наблюдения при помощи "Хаббла", VLT и многих других телескопов показывают, что первые звезды и галактики существовали уже через 300 и 250 миллионов лет после Большого Взрыва. Однако сейчас эту дату отодвинули еще на 100 миллионов лет назад в прошлое, обратив внимание на одну общую особенность первых звезд Вселенной – они вырабатывали огромные количества ультрафиолета, чьи лучи расщепляли окружающие их молекулы водорода и делали мироздание прозрачным для остальных форм света.