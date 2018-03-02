Это вызвано сокращением финансирования
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Приостановлена деятельность команды по ралли-рейдам «Астана»
Фото с сайта президентского спортивного клуба Астана

Президентский спортивный клуб «Астана» сообщил о приостановление деятельности команды по ралли-рейдам «Астана» в связи с сокращением финансирования своих спортивных проектов.

«Раллийная «Астана» была важным и высоко результативным проектом, который приносил в копилку столичного бренда множество крупных побед с самых престижных соревнований по всему миру. «Астана» была первой и единственной командой, которая представляла Казахстан, и в частности его столицу, на самом популярном и опасном ралли - марафоне мира «Дакар», - говорится в сообщении клуба, распространенном в пятницу. В нем не приводится других деталей и причин сокращения финансирования.

Помимо команды по ралли-рейдам, в президентский спортивный клуб входят велокоманда «Астана», футбольный и баскетбольный клубы «Астана», хоккейный клуб «Барыс» и команда по боксу Astana Arlans.

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