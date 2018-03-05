​Тенге укрепился до 321,45 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в понедельник составил 321,45, показав снижение на 0,9 тенге относительно результатов утренней сессии в субботу.

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $47,4 млн., показав рост на $39,5 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в субботу.

На 11:15 по времени Астаны майские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $64,64 за баррель. Как писал Reuters, динамика цен на нефть оставалась разнонаправленной в течение последних торгов прошлой недели. Рост сдерживался усилением распродажи на азиатских фондовых рынках в связи с решением США ввести новые тарифы на импорт стали и алюминия.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что введёт пошлины на импорт стали и алюминия. Эта мера, как ожидается, в первую очередь ударит по таким крупным торговым партнёрам США, как Китай, Европа и Канада. По словам Трампа, пошлина на импорт стали составит 25 процентов, алюминия – 10 процентов.

Нефть WTI завершала эту неделю снижением. Котировки растеряли большую часть набранного за предыдущие три недели преимущества, которое обеспечило сокращение запасов сырья в Кушинге, штат Оклахома.

Кроме того, добыча нефти в США в ноябре достигла 10,057 млн. баррелей в сутки – свежего максимума, но в декабре немного снизилась до 9,949 млн. баррелей в сутки, следует из данных EIA. В своём февральском обзоре ведомство повысило среднегодовой прогноз прироста добычи нефти в США. EIA полагает, что производство сырья увеличится в 2018 году на 1,26 миллиона баррелей в сутки к 2017 году до 10,59 миллиона баррелей в сутки.