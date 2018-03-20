​На выходных на большей части Казахстана ожидаются дожди

Циклоны с юга Каспия и центральных районов европейской части России принесут переменчивую погоду с дождем и мокрым снегом на большую территорию Казахстана. Вместе с тем, температура воздуха ожидается выше климатической нормы, местами на юге будет доходить до +25°С, сообщает «Казгидромет».

«Переменчивая погода с дождём и мокрым снегом ожидается в большинстве областей Казахстана в праздничные дни. Такая погода будет связана с циклонами и атмосферными фронтами, смещающимися с юга Каспия и с центральных районов европейской части России. Но температура воздуха, несмотря на осадки, ожидается выше климатической нормы, в южных областях днём воздух прогреется до плюс 15-20,местами и до 25°С, в северной части республики до плюс 3…13°С», – говорится в сообщении.

Тем временем, в департаменте по чрезвычайным ситуациям предупреждают о возможных паводках:

«22 марта в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях в связи с прогнозом положительного температурного фона и ожидаемых осадков существуют риски формирования талого стока, подъема уровней и выхода воды на пойменные участки. В Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях в связи с прогнозом осадков днем (преимущественно дождь) и положительного температурного фона существуют риски формирования талого стока, подъема уровней и выхода воды на пойменные участки. 22 марта в Восточно-Казахстанской области ожидается умеренное повышение температурного фона и выпадение осадков (местами), что приведет к ослаблению ледовых явлений, стеснению русел рек, формированию местного и склонового стока, подъему уровней и выходу воды на пойменные участки рек. В Южно-Казахстанской и Кызылординской областях в связи с прогнозом осадков (преимущественно дождь) и сохранением положительного температурного фона возможны подъемы уровней воды и подтопления пойменных участков. В Алматинской и Жамбылской областях в связи с прогнозом осадков (местами) возможны колебания и подъемы уровней воды.