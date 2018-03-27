​В Казахстане проверят торгово-развлекательные центры

Во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил проверить все торгово-развлекательные центры страны на предмет пожарной безопасности.

«Вам известно, что в Кемерово произошёл пожар в торговом центре, многие люди погибли, из них 35 детей. Глава государства официально выразил соболезнования главе Российской Федерации. Нам это должно послужить уроком и это обсуждается на широком уровне. Нам надо принять меры, чтобы предотвратить такие ситуации. Министерству внутренних дел поручено провести проверки в торгово-развлекательных центрах», - заявил Сагинтаев.

Контроль за проведение проверок премьер возложил на своего первого заместителя Аскара Мамина.

Напомним, в воскресенье в городе Кемерово произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня». В результате трагедии погибло более 60 человек, большая часть из которых – дети.