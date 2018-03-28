Мир за ночь. 27-28 марта 2018 года

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, более 10 тысяч нарушений режима прекращения огня у линии соприкосновения в Донбассе зафиксировано с начала года, Саудовская Аравия собирается приступить к выдаче виз для туристов с апреля, в Федеральный суд штата Калифорния поступил первый иск против Facebook, Apple представила новый iPad, который ориентирован на школьников и студентов.

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Поездка лидера КНДР в Китай продлилась с 25 по 28 марта. По данным агентства Синьхуа, Си Цзиньпин высоко оценил визит Ким Чен Ына в Пекин. Лидеры стран обменялись мнениями по ситуации в мире и на Корейском полуострове. Отмечается, что Ким Чен Ын в Пекине заявил, что КНДР последовательно придерживается стремления к денуклеаризации. Он отметил, что ситуация на Корейском полуострове улучшается благодаря инициативе КНДР по снижению напряженности. Кроме того, по данным агентства, Ким Чен Ын во время визита заявил, что готов вести диалог с США и провести встречу на высшем уровне с президентом Дональдом Трампом. «Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена, если Южная Корея и Соединенные Штаты будут реагировать на наши усилия, а также создавать атмосферу мира и стабильности», - приводит агентство слова Ким Чен Ына.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали более 10 тысяч нарушений режима прекращения огня у линии соприкосновения в Донбассе с начала года, пишут РИА Новости со ссылкой на первого замглаву миссии Александра Хуга. «Мы не только фиксируем наличие вооружения, размещенного вне линий отвода, но также фиксируем, что это вооружение применяется. Если брать временной период с 1 января по 23 марта, СММ ОБСЕ зафиксировала более 10,1 тысячи нарушений режима прекращения огня, включая 1,1 тысячи случаев применения этого вооружения в районах вдоль линии соприкосновения в Луганской области», — сказал Хуг на брифинге в Луганске. За указанный период наблюдатели миссии выявили более 80 единиц вооружения, размещенного с нарушением линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения, добавил Хуг. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Саудовская Аравия собирается приступить к выдаче виз для туристов с апреля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на телеканал Al-Arabiya. Королевство будет выдавать туристам только одноразовые визы сроком на 30 дней. Как отмечает канал, решение о туристических визах было принято в рамках программы по экономическому развитию страны до 2030 года. Она направлена на снижение зависимости экономики страны от нефти и развитие частных секторов экономики. Королевство планирует принимать до 30 млн туристов ежегодно к 2030 году. До этого Саудовская Аравия выдавала только рабочие, семейные визы и визы для мусульманских паломников, совершающих хадж к святым местам в Мекке и Медине. Также королевство начнет выдавать туристические визы путешествующим без мужчин женщинам старше 25 лет. Раньше въезжать на территорию государства женщины могли только в сопровождении члена семьи мужского пола.

Задержанные руководители и сотрудники кемеровского торгового центра, где при пожаре погибли более 60 человек, заявили журналистам, что ТЦ мог сгореть в результате поджога, а пожарная сигнализация была отключена кем-то за 15 минут до начала пожара, пишет ВВС Русская служба. Суд в Кемерове во вторник продлил до 72 часов срок задержания управляющей ТЦ «Зимняя вишня» Надежды Судденок, технического директора Георгия Соболева, а также Игоря Полозиненко - директора компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию в ТЦ, и сотрудника этой компании Александра Никитина. Четырем из пяти задержанных по уголовному делу о пожаре предъявлены официальные обвинения. Управляющая «Зимней вишни» в перерыве судебного заседания высказала прессе версию о том, что к возгоранию могли быть причастны подростки, которые до этого не раз хулиганили в торговом центре. «Они были разного возраста, ходили группами по семь-восемь человек, мы неоднократно вызывали полицию, есть протоколы», - приводит Интерфакс слова Судденок. Неназванная сотрудница рассказала Судденок, что в воскресенье услышала хлопок и увидела столб огня над «поролоновой кучей» в детской батутной комнате. «Я считаю, что это был поджог», - сказала управляющая журналистам.

В Федеральный суд штата Калифорния поступил первый иск против Facebook, пишет РБК со ссылкой на Reuters. Три пользователя приложения Facebook Messenger обвиняют компанию в нарушении конфиденциальности персональных данных, которые могли быть использованы для политической рекламы. По словам заявителей, их иск претендует на статус коллективного иска от имени всех пострадавших пользователей. Истцы потребовали от компании возмещения убытков, не указав понесенный ущерб. Скандал, связанный с утечкой данных более 50 млн пользователей Facebook, начался после публикации газеты The New York Times. По данным газеты, британская компания Cambridge Analytica через специальное приложение собирала данные пользователей соцсети и составляла психологические портреты избирателей США. Основатель Facebook Марк Цукерберг 21 марта признал ошибку соцсети. Он намерен дать показания по этому делу в Конгрессе США.

Компания Apple представила новый iPad, который ориентирован на школьников и студентов, пишут «Известия». В отличии от предыдущей модели с диагональю 9,7 дюйма гаджет может работать со стилусом, который был лишь в версии iPad Pro. Отмечается, что для учащихся новинка будет стоить $299. В свою очередь для обычных пользователей — $329. Среди особенностей программ нового устройства эксперты отмечают Smart Annotation. Заметки, сделанные стилусом на полях, будут привязаны к определенному слову или предложению и не будут «съезжать» при редактировании текста.