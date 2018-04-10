Сроки рассмотрения заявки «Казахтелекома» на покупку 75% акций Kcell затягиваются на пару недель

Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики продлил сроки рассмотрения заявки «Казахтелекома» о покупке 75% акций мобильного оператора Kcell. Как заявил Vласти в кулуарах заседания правительства министр национальной экономики Тимур Сулейменов, если ранее вопрос планировалось решить к восьмому апреля, то после запроса дополнительных документов требуется еще «плюс-минус две недели».

«Мы запросили дополнительную информацию, вопрос очень большой. Дополнительную информацию посмотрели, посмотрели варианты и объединения, и сохранения компании в отдельном виде. Посмотрели вопросы, которые касаются не только рыночных вещей, то есть объема рынка, но и вопросы развития технологий, в частности 5G. Это требует дополнительных документов, обоснований и предоставления дополнительных расчетов. Это было запрошено», - заявил Сулейменов.

Он также отметил, что точный срок принятия решения пока назвать не может.

«Новый срок я вам сейчас не скажу, потому что занимается наш комитет по регулированию естественных монополий, я могу уточнить вам письменно. Но плюс-минус это вопрос, наверное, пары недель», - заверил глава Миннацэкономики.

Компания Kcell была зарегистрирована под названием ТОО «GSM Казахстан» в 1998 году. Крупным акционером компании стал Fintur Holdings B.V, при этом 49% принадлежало Казахтелекому. В конце 2011 года Казахтелеком продал свою часть бизнеса Fintur Holdings B. V.

В конце сентября 2015 года скандинавская компания TeliaSonera заявила о своем намерении продать активы в Евразийском регионе и окончательно прекратить работу на этом рынке. В ближайшем будущем она хотела бы сосредоточиться на развитии бизнеса в Швеции и Европе, поскольку евразийское направление, по ожиданиям компании, столкнётся с экономическими трудностями и усилением ценовой конкуренции.

В уставном капитале Kcell TeliaSonera присутствует через две дочерние компании: Sonera, которой принадлежит доля в 24%, и Fintur Holdings B.V, которой принадлежит 51% акций компании. Контрольный пакет Fintur Holdings BV принадлежит Telia Company (74%), которая была создана после слияния шведской Telia и финской Sonera. Остальные 26% принадлежат турецкому оператору Turkcell.

В начале 2018 года в СМИ появилась информация, что наиболее вероятным покупателем Kcell станет национальный оператор Казахтелеком. В тендере на приобретение Kcell участвовало несколько кандидатов – за выкуп акций компании они предлагали от $800 до $1,2 млрд. К этому периоду капитализация компании составляла порядка $2,4 млрд. По окончанию тендера антимонопольный комитет Казахстана начал рассмотрение заявки Казахтелекома. Ранее министр национальной экономики Тимур Сулейменов сообщал, что процедурный срок по принятию решения установлен – 8 апреля 2018 года.