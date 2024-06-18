​Катарский инвестор заплатит за покупку Tele2 $1,1 млрд – Минцифрового развития

Катарский инвестор Power International Holding заплатит «Казахтелекому» за покупку ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (Tele2) $1,1 млрд, сообщил во вторник в ходе брифинга в правительстве министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

«Сумма сделки порядка $1 млрд», – сообщил Мадиев. Позднее в пресс-службе ведомства уточнили, что стоимость покупки составит $1,1 млрд.

По его словам, у инвестора есть планы по инвестициям также в инфраструктуру, в частности в станции 5G.

«Инвестиции будет вкладывать не только этот мобильный оператор, но и другие тоже. В принципе, в данный сектор в течение следующих пяти лет будет вложено не менее $1 млрд», — уточнил министр.

Мадиев ожидает, что приход нового инвестора усилит конкуренцию и приведет «к повышению качества» услуг связи.

«Вкладывая миллиард долларов в покупку компании, я думаю, это достаточно большие деньги, чтобы ими пожертвовать, и потом вернуть (компанию — В.) обратно государству. Я считаю это часть долгосрочной стратегии по выходу на наш регион через Казахстан», – заключил Мадиев.

В феврале в рамках визита президента Касым-Жомарта Токаева в Катар было подписано трехстороннее соглашение о принципах по продаже ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» катарской компании Power International Holding.

15 февраля председатель правления компании «Казахтелеком» заявил, что сделку планируется закрыть до конца июня. При этом, председатель совета по управлению ФНБ — председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов заверил Власть, что сделка будет закрыта раньше.