Поправки в законодательство «О госимуществе» предлагает внести Миннацэкономики

Министерство национальной экономики предлагает внести поправки в закон «О государственном имуществе» в части предоставления права на продажу объектов приватизации не ниже стартовой цены единственному участнику первых торгов. Как пояснил во вторник в ходе заседания правительства глава профильного ведомства Тимур Сулейменов, на данный момент, согласно правилам, торги могут состояться только при наличии как минимум двух участников.

Как рассказал министр, проведенный анализ продаж объектов приватизации показал, что объекты в основном продаются со вторых и третьих торгов. Соответственно стартовая цена их снижается каждый раз на 50 % от предыдущей цены, что создает убытки для государства.

«Имеются случаи, когда на первых торгах стартовая цена еще высокая, имеется единственный участник, желающий приобрести данный объект. Однако в соответствии с правилами продажи объектов приватизации, если количество зарегистрированных участников менее двух, то торги признаются не состоявшимися, за исключением вторых и третьих торгов, при которых стартовая цена значительно ниже», – объяснил Сулейменов.

В этой связи Миннацэкономики предлагает «рассмотреть возможность внесения изменений в закон «О государственном имуществе» в части предоставления права на продажу объектов приватизации не ниже стартовой цены единственному участнику первых торгов».

Кроме того, по его мнению, необходимо усилить постприватизационный контроль. Дело в том, что сегодня при реализации объектов могут быть выставлены отдельные условия продажи. К примеру, сохранение профиля деятельности, сохранение или создание новых рабочих мест, погашение задолженности, проведение природоохранных мероприятий, установление объемов, видов и сроков инвестиций в объект приватизации и др. Помимо этого, постприватизационный контроль дальнейшей деятельности предприятия важен для макроэкономической оценки реализации комплексного плана приватизации, который «необходимо осуществлять через 3-5 лет после реализации актива в конкурентную среду в целях выявления эффективности управления данными объектами частными собственниками».

Вместе с тем, постприватизационный контроль осуществляется только по активам государственной собственности. Контроль по проданным активам квазигосударственного сектора практически не осуществляется.

«В этой связи, предлагается поручить национальным холдингам, обеспечить постприватизационный контроль исполнения условий продажи и дальнейшей эффективности деятельности компаний в целом», – пояснил Сулейменов.