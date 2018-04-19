Депутаты парламента посчитали отчет кабмина за 2017 год неудовлетворительным
Правительство Кыргызстана уходит в отставку после вотума недоверия со стороны парламента
Фото gov.kg

Депутаты Жогорку Кенеша (парламента) проголосовали за выражение вотума недоверия правительству. Это решение поддержал 101 депутат. В результате правительство должно будет уйти в отставку, сообщает КНИА «Кабар».

Как сообщает агентство, лидер фракции «Республика – Ата-Журт» Жыргалбек Турускулов попросил торага Дастанбека Джумабекова включить в повестку дня заседания парламента вопрос о выражении вотума недоверия правительству. Его поддержал руководитель фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов.

«После этого Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша провел 15-минутное заседание и принял решение вопрос о выражении недоверия кабмину внести на рассмотрение парламента. Затем депутаты провели голосование, и по итогам Жогорку Кенеш принял постановление о выражении недоверия правительству, за которое проголосовал 101 депутат», - пишет «Кабар».

Ранее три фракции «Республика – Ата Журт», «Ата Мекен» и «Онугуу-Прогресс» признали отчет правительства за 2017 год неудовлетворительным. До этого две фракции - СДПК и «Кыргызстан» - одобрили отчет кабинета министров. Правительство Сапара Исакова было сформировано 26 августа 2017 года.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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