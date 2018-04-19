РГП «Еңбек» превратилось в источник личного обогащения его руководителей – Генпрокуратура

Проведенная по поручению Генерального прокурора проверка выявила проблемы обеспечения законности и соблюдения прав заключенных, а в РГП «Еңбек» выявлены системные нарушения законодательства, факты злоупотребления полномочиями и хищения, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, где сегодня состоялось заседание коллегии по результатам проверок.

«Преступность среди осужденных выросла на 44%. В основе правонарушений лежат межличностные конфликты, злостные нарушения режима и акты членовредительства», - говорится в распространенном сообщении.

Глава надзорного ведомства Кайрат Кожамжаров акцентировал внимание на необходимости проведения системной работы по предупреждению и пресечению пыток, соответствующую задачу он поставил перед МВД. «Нужно выработать единый алгоритм действий по каждому поступающему сигналу», - подчеркнул он.

Министру труда и социальной защиты населения рекомендовано обеспечить господдержку осужденным инвалидам. Также Кожамжаровым поручено выработать полноценный механизм трудоустройства лиц, освобождаемых из мест заключения.

«По результатам прокурорских проверок деятельности РГП “Еңбек”, призванного обеспечивать занятость и материально-техническую поддержку осужденных, выявлены системные нарушения законодательства о государственных закупках, факты злоупотребления должностными полномочиями и хищения бюджетных средств», - сообщает Генеральная прокуратура.

В частности, установлен ущерб государству на сумму свыше 3 млрд тенге, начаты 32 досудебных расследования. В докладах выступающих на коллегии отмечалось, что предприятие фактически превращено в источник личного обогащения его должностных лиц.

«За последние 3 года за совершение коррупционных преступлений осуждено 5 руководителей филиалов РГП в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. В текущем году привлекаются к уголовной ответственности за взяточничество руководители “Еңбек-Көкшетау” и “Еңбек-Қостанай”», - подчеркивается в релизе.

Факты хищения бюджетных средств также установлены при производстве ремонтных работ в учреждениях Астаны, Акмолинской и Алматинской областей. Кроме этого, имеют место недостатки в сфере пробации: отсутствие координирующей роли акиматов в ресоциализации осужденных, недостаточное взаимодействие между органами здравоохранения, юстиции, труда и социального обеспечения.

По итогам обсуждения Генеральный прокурор указал на необходимость разработки комплексной стратегии реформирования уголовно-исполнительной системы с определением основных векторов.

«Требуется изменить методику обеспечения режима в колониях, не допуская элементов подавления личности осужденных и унижения их достоинства», - отметил Кожамжаров.