Министр образования назвал правильным отчисление студентов из медвуза за поддельные сертификаты

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев считает правильным решение руководства медицинского вуза «Астана» об отчислении более 100 студентов-грантников за предоставление поддельных сертификатов IELTS. Об этом он заявил журналистам в среду в кулуарах пленарного заседания мажилиса.

«В прошлом году наш комитет по контролю за качеством образования проверял этот университет. Они выставили предписание по освобождению этих детей от учебы. Частично это предписание было выполнено, частично, насколько я понимаю, с деталями полностью не знаком. Часть студентов подала в суд, защищая свои права. Тем не менее, предписание должно быть выполнено. То, что университет освободил их от учебы – это правильно. Теперь мы вместе с министерством здравоохранения и университетом должны сделать согласительную комиссию и посмотреть наши дальнейшие правовые шаги в отношении как студентов, так и университета», - заявил Сагадиев.

По его словам, студенты, реально прошедшие IELTS, заносятся в единую базу, однако раньше вузы не должны были это проверять. Теперь же Минобразования внесло поправки в законодательство, обязывающие это делать.

«Теперь всем университетам остается, естественно, проверить: кто сдавал TOEFL и IELTS, поступал на магистратуру. Но и желательно самим принимать меры до того, как пришел проверять МОН. Сейчас в закон внесено, что университеты (должны проверять сертификаты - V). Раньше такой нормы не было. Сейчас такая норма есть, согласно которой все университеты при поступлении детей на магистратуру должны будут проверять прохождение TOEFL и IELTS по базе данных», - подчеркнул Сагадиев.

В свою очередь вице-министр здравоохранения Алексей Цой, отметил, что все факты по предоставлению документов были выявлены и направлены в ДВД «для проведения процессуальных дел». «Сейчас заведены уголовные дела, идёт расследование по факту подделки сертификатов», - подчеркнул он.

По его информации, в деле фигурируют студенты, которые подали документы, не соответствующие действительности.

«Следственный процесс идёт. Там определяется вина тех, кто выдает (сертификаты - V) и всё остальное…. Сейчас будут уголовные дела именно тех, кто представил документы. По результатам расследования будет видно… Дело заводится и в отношении всех студентов, которые подали фиктивные документы», - отметил вице-министр.

Накануне телеканал «Хабар 24» сообщил, что руководство государственного медицинского университета «Астана» отчислило 117 студентов, которые, как оказалось, при поступлении предоставили поддельные сертификаты IELTS для того, чтобы поступить на программы послевузовского образования. Отметим, что этот документ дает привилегии при зачислении.

На каждого, кто предоставил сертификат, не зарегистрированный в базе данных IELTS, в ДВД завели уголовные дела. По некоторым суд уже вынес решение. При этом дело «о поддельных сертификатах» еще не закрыто - каждый из нарушивших закон, обязан будет вернуть государству затраты на их обучение и выплату стипендий.