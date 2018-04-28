​Нацбанк приостановил действие лицензии Qazaq Banki

Национальный банк Казахстана приостановил действие лицензии на привлечение новых депозитов и открытие банковских счетов физических лиц Qazaq Banki с 28 апреля до 27 июля 2018 года включительно. Эти меры стали ответом регулятора на многократные нарушения банком законодательства, сообщает пресс-служба Национального банка.

При этом прекращение действия лицензии не распространяется на уже существующие депозиты и счета.

«Данное решение принято Национальным Банком в рамках надзорного реагирования на отдельные нарушения Банком требований банковского законодательства по основаниям, предусмотренным подпунктами в) и г) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям и систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов», – говорится в сообщении регулятора.

На 1 апреля 2018 года объем принятых депозитов физических лиц Qazaq Banki составил 41 млрд. тенге. Доля депозитного портфеля физических лиц банка составляет 0,5% от совокупного объема депозитов физических лиц банковской системы.

С начала прошлого года Qazaq Banki вел переговоры с Bank RBK об объединении. Окончательного решения о консолидации они достигли в конце мая. Объединённый финансовый институт должен был заработать под брендом Bank RBK уже к началу 2018 года. Стратегия объединения предполагала, что крупнейшим участником нового банка станет Владимир Ким, который до конца года собирался довести его капитал до 127 млрд тенге. Решения об объединении банков, докапитализации и кадровых перестановках принимались акционерами из-за участия банка в программе Национального банка по повышению устойчивости финансового сектора.

Однако в октябре 2017 года Bank RBK отказался от идеи объединения с Qazaq Banki. После серии консультаций банки пришли к выводу, что в нынешней ситуации каждому институту более целесообразно развиваться самостоятельно. В середине апреля 2018 года, выступая на совещании в Акорде, Нурсултан Назарбаев сообщил, Qazaq Banki находится в группе из трёх банков, которые имеют «ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут (выполнить обязательства - V) перед своими вкладчиками».

Неделей позже агентство S&P понизило кредитные рейтинги института до преддефолтной отметки CCC-. Аналитики вновь заявляли, что в последние месяцы банк испытывает сложности с ликвидностью, а негативный информационный фон рискует увеличить желание клиентов снять свои средства. Вместе с тем они сообщили, что по состоянию на 7 февраля 2018 году почти 35-40% кредитного портфеля банка составляли кредиты с признаками обесценения. Отношение полученных процентных выплат к начисленным по итогам 2017 года составило всего 48%. Агентство посчитало этот показатель ниже, чем у большинства сопоставимых казахстанских банков, и предположило наличие значительного объема потенциально проблемных кредитов.

В начале апреля Qazaq Banki занимал 22-ю строчку по размеру активов. С начала года они сократились на 14% до 338,51 млрд тенге. Ссудный портфель банка составлял 178,36 млрд тенге, при этом размер проблемных активов (с просрочкой платежей до 90 дней) занимал в нём 22,3%. Собственный капитал банка к этому периоду составил 48,34 млрд тенге.