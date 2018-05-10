​Тенге торгуется по 328,3 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 328,3 тенге, показав снижение на 0,54 тенге относительно результатов утренней сессии в субботу.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $85,5 млн., показав рост на $64,6 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в субботу.

На 11:10 по времени Астаны июльские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $77,8 за баррель. Как пишет Reuters, США планируют возобновить санкции против Ирана, на который приходится порядка 4% объёмов глобальной нефтедобычи. Решение последовало за отказом Америки придерживаться соглашения по ядерному разоружению Ирана, которое было достигнуто сторонами в 2015 году. Евросоюз, в частности Франция, выразили готовность оспорить санкции во Всемирной торговой организации, если их действие затронет интересы европейских компаний.

Аналитики Goldman Sachs заявили, что односторонние санкции США существенно поддержат нефтяной рынок. Из-за них и угрозы стабильности глобальных поставок, в основном по причине снижения добычи в Венесуэле, существует вероятность роста котировок до $82,5 в течение лета.