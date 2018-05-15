Мир за ночь. 14-15 мая 2018 года

Ситуация в Секторе Газа продолжает ухудшаться: по последним данным погибли до 59 человек, около 2700 палестинских демонстрантов получили ранения. На фоне конфликта между палестинцами и израильтянами, Турция вызвала своих послов из США и Израиля для консультаций.

Несколько десятков палестинцев погибли в результате столкновений с израильской армией на границе Сектора Газа после открытия посольства США в Иерусалиме, сообщает «Русская служба ВВС». По информации палестинских медиков, по меньшей мере от 55 до 59 участников протестов погибли и 2700 человек обратились за помощью.

О раненых и погибших на стороне Израиля не сообщается. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал действия военных самозащитой от радикальной группировки ХАМАС, контролирующей Газу и ставящей своей целью уничтожение Израиля.

США заблокировали предложенный Кувейтом проект резолюции Совбеза ООН с осуждением происходящего и требованием независимого расследования столкновений. В Белом доме обвинили в столкновениях ХАМАС, заявив, что насилие спровоцировали боевики палестинской группировки.

В понедельник в Иерусалиме торжественно открылось посольство США в Израиле, которое было перенесено из Тель-Авива решением президента Дональда Трампа. Это решение встретило сопротивление палестинцев, так как оно с их точки зрения означает, что США признают суверенитет Израиля над всем городом, в то время как палестинцы хотят установить свою столицу в восточной части Иерусалима.

С утра в Секторе Газа собрались десятки тысяч протестующих, которые массово двинулись к границе, где были встречены огнем израильских сил. Демонстранты поджигали покрышки и швыряли в сторону границы камни и зажигательные бомбы. Вместе с тем, некоторые страны обвинили израильских военных в применении огнестрельного оружия против демонстрантов. Представитель вооруженных сил Израиля заявил, что огнестрельное оружие применялось не против демонстрантов, которые «разгонялись обычными методами, такими как слезоточивый газ», а против присутствовавших в толпе экстремистов. На фоне масштабных палестинских волнений израильская армия, полиция и спецслужбы переведены в режим повышенной готовности.

Посольства США в Иордании, Израиле и Турции усилили меры безопасности на своей территории. Как пишет РИА Новости, в каждое из посольств добавлены по меньшей мере по 10 морских пехотинцев. Кроме того, власти США рассматривают возможность увеличения охраны в других дипмиссиях в регионе.

Турция отзывает своих послов в США и Израиле для консультаций на фоне ситуации в Секторе Газа, пишет РБК.

«Мы отзываем послов из Вашингтона и Тель-Авива. Мы созываем чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества», – заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции также назвал действия Израиля по отношению к палестинцам геноцидом, а сам Израиль – террористическим государством. «Я осуждаю этот геноцид <...> Израиль – террористическое государство. Мы также осуждаем тех, кто молчит в этой ситуации», – цитирует издание его слова. Также он сообщил, что со вторника, 15 мая, начнется трехдневный траур. А в пятницу, 18 мая, на площади Еникапы в Стамбуле пройдет митинг. «Надеюсь, в пятницу мы встретимся на Еникапы (стамбульская площадь – Прим.)», – сказал Эрдоган. 14 мая в Стамбуле уже прошли массовые акции и протесты.

Около дюжины сотрудников Google увольняются в знак протеста против участия компании в программе Пентагона Project Maven, в рамках которой разрабатывается искусственный интеллект для анализа данных с дронов, пишет «Дождь».

Выразившие протест сотрудники считают, что люди, а не алгоритмы должны нести ответственность за такую деликатную и потенциально смертоносную работу как классификация полученных с дронов изображений. В целом, по их мнению, руководство Google стало менее открытым по поводу спорных бизнес-решений.

Порядка 90 ученых занимающихся искусственным интеллектом, этикой и компьютерными науками выпустили открытое письмо, в котором призвали Google прекратить работу над проектом Maven и поддержать международный договор о запрещении автономных систем вооружения. Ранее более четырех тысяч сотрудников Google подписали петицию, в которой потребовали, чтобы компания разорвала контракт с Пентагоном и разработала политику, запрещающую работать с военными. Однако работа над Maven не была прекращена. Кроме того, Google считается одним из главных претендентов на еще один крупный контракт Пентагона.

Руководство Google в ответ на претензии заявило, что предоставляет Пентагону программное обеспечение с открытым кодом, то есть они могли бы использовать его без помощи компании. Оно также подчеркнуло, что искусственный интеллект не будет использоваться для нападений.

Первая леди США Мелания Трамп перенесла операцию на почках, пишут «Ведомости». Процедура эмболизации почки необходима для лечения доброкачественной опухоли. Операцию прошла утром в понедельник в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

«Процедура прошла успешно, и никаких осложнений не было», – заявил представитель первой леди США. По его словам, Милания Трамп проведет в больнице неделю. Во время операции президент США Дональд Трамп находился в Белом доме.

Два крупнейших производителя марихуаны в Канаде заключили соглашение о слиянии: Aurora Cannabis Inc. договорилась о покупке MedReleaf Corp. за $2,2 млрд, пишет РБК.

Aurora Cannabis Inc. договорилась о покупке конкурента MedReleaf Corp. за примерно $2,2 млрд. В результате сделки появится производитель, способный выдать на рынок 570 тыс. килограммов канабиса в год, при этом производство расположено на девяти объектах в Канаде и двух в Дании. Объединенная компания также будет иметь дистрибьюторские сети в самой Канаде, а также в Европе, Южной Америке и Австралии.

Главный исполнительный директор Aurora Терри Бут сказал, что консолидация в отрасли будет продолжаться.

«Мы еще не закончили. В течение следующих нескольких недель вы станете свидетелями дальнейшей активности Aurora», – сказал он и пояснил, что ничего равного по масштабу сделке с MedReleaf не предвидится.



