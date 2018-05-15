​В Алматы могут переименовать более 160 улиц

Новые названия могут получить десятки улиц в Алатауском и Бостандыкском районах. В частности в микрорайонах «Алгабас», «Боралдай», «Ужет», «Заря Востока», «Алатау». Улица Наурыз в микрорайоне «Алатау» Бостандыкского района может быть переименована в улицу Батырхана Шукенова.
Переименование 118 улиц связано с путаницей, которая может возникнуть из-за повторяющихся названий улиц в разных частях города. В конце 2017 года в Алматы были переименованы 42 улицы, им были присвоены имена выдающихся казахстанцев, внесших вклад в развитие страны. Среди них музыкант Ермек Серкебаев, публицист Герольд Бельгер, художник Сергей Калмыков. Также была переименована улица Фурманова – она стала улицей Назарбаева.
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