Из-за извержения вулкана в Гватемале могут быть разрушены три района

По меньшей мере 25 человек погибли и сотни получили ранения при извержении вулкана Фуэго, расположенного в 40 км к юго-западу от столицы Гватемалы. Власти страны ожидают разрушения по меньшей мере трёх районов. Президент Джимми Моралес ввел чрезвычайное положение и объявил три дня национального траура, сообщает BBC .

По данным властей Гватемалы, около 3000 человек были эвакуированы. В общей сложности на территории, пострадавшей от извержения, проживает более 1,7 млн. человек. Точное число погибших пока неизвестно, но скорее всего, их будет больше. Представители спасательных служб говорят, что не могут добраться в некоторые районы. Столичный аэропорт закрыт.

По последним данным, поток лавы изменил направление и накрыл город Эль-Родео с населением около 14 тысяч человек и деревню Ла-Либертад в департаменте Сан-Маркос.

Сообщается, что многие люди погибли прямо в своих домах. «К сожалению, Эль-Родео погребен, и мы не можем добраться до деревни Ла-Либертад из-за лавы. Возможно, там тоже есть погибшие», - сообщил местной радиостанции глава национального агентства по чрезвычайным ситуациям Серхио Кабаньяс.

Это извержение, по оценкам экспертов - самое масштабное с 1974 года. Вулкан начал извергаться в 11 утра по местному времени в воскресенье (11 вечера по времени Астаны) двумя вспышками, поднявшими облако пепла на высоту около 10 тыс. метров. Вторая фаза извержения пришлась на восемь вечера по местному времени (8 утра понедельника по времени Астаны). Как считает местный национальный институт сейсмологии, от вулкана пострадали поселения в радиусе 20 км от извержения.