Семерым журналистам «Радио Азаттык» МИД отказал в продлении аккредитации

Министерство иностранных дел отказало семерым журналистам казахстанской службы «Радио Азаттык» в продлении аккредитации согласно новым требованиям закона о масс-медиа. Об этом сообщила в Facebook юрист общественного фонда «Правовой медиа-центр» Гульмира Биржанова.

По ее словам, причиной отказа стали положения нового закона о масс-медиа, принятого в прошлом году. Согласно ним, журналистам иностранных СМИ и иностранным журналистам без соответствующей аккредитации запрещено осуществлять профессиональную деятельность.

«И это абсолютно абсурдно. Затягивая ответ и не предоставляя конкретных мотивов для продления, МИД сам создал условия для ограничения конституционных прав журналистов и нарушил нормы закона», — отметила она.

При этом Биржанова отметила, что журналисты «Радио Азаттык» работают в СМИ, официально аккредитованном в Казахстане.

По ее словам, в ближайшие дни будет подан иск в суд. Это также подтвердили в «Радио Азаттык»:

«Радио Азаттык» подавал иск в суд на МИД Казахстана еще в прошлом году после того, как 3 января ведомство отказало в аккредитации 36 его журналистам. Некоторым из них аккредитацию не продлевают еще с 2022 года. Тогда причину отказа спикер палаты Маулен Ашимбаев объяснил тем, что редакция и сами журналисты неоднократно нарушали законодательство в сфере СМИ. При этом он не уточнил, какие именно это были нарушения.

Но в конце апреля судебное разбирательство закончилось тем, что ​МИД Казахстана и Радио Свободная Европа/Радио Свобода заключили медиационное соглашение и журналисты смогли продолжить свою работу. Тогда содержание соглашения не разглашалось.

Месяц спустя в Казахстане был принят закон «О масс-медиа», который позволил отказывать в аккредитации иностранным СМИ. Закон неоднократно критиковали правозащитники и медиасообщество.

Также Human Rights Watch в своем годовом отчете отметил, что принятый в Казахстане новый закон о СМИ угрожает свободе слова и праву на информацию и предоставляет правительству обширные полномочия отказывать в аккредитации представителям иностранных СМИ, если их материалы содержат неопределенную «пропаганду экстремизма».