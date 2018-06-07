В Алматы новых случаев менингита не зафиксировано
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Пик заболеваемости менингитом в Казахстане пройден
Владимир Третьяков

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Пик заболеваемости менингитом в Казахстане пройдет, заявил на пресс-конференции председатель комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения республики Жандарбек Бекшин.

«Пик пройден. На сегодня особенно нас радует, что в Алматы уже на протяжении четырех суток не регистрируется новых случаев менингококковой инфекции», - сказал Бекшин.

По его словам, «на сегодня на лечении всего остаются 24 больных, из них 12 больных по городу Алматы».

Он отметил, что за первые сутки на «горячие линии» по вопросам профилактики, диагностики и лечения менингита поступило порядка 4,5 тысячи вопросов, за два дня работы - уже более 8 тысяч.

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