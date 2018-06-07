Пик заболеваемости менингитом в Казахстане пройден

«Пик пройден. На сегодня особенно нас радует, что в Алматы уже на протяжении четырех суток не регистрируется новых случаев менингококковой инфекции», - сказал Бекшин.

По его словам, «на сегодня на лечении всего остаются 24 больных, из них 12 больных по городу Алматы».

Он отметил, что за первые сутки на «горячие линии» по вопросам профилактики, диагностики и лечения менингита поступило порядка 4,5 тысячи вопросов, за два дня работы - уже более 8 тысяч.