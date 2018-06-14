​Медведев предложил начать переходный этап пенсионной реформы в России с 2019 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил ввести с 2019 года переходный период повышения пенсионного возраста. К 2028 и 2034 году мужчины и женщины будут выходить на пенсию в 65 и 63 года соответственно, сообщает «Интерфакс».

«Предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году», – приводит агентство его слова.

Повышение пенсионного возраста в России связано с ростом количества пенсионеров и уменьшением доли работающих людей в стране, объяснил Медведев:

«Все это, если не принимать решений, может привести к разбалансировке пенсионной системы», – заявил глава кабинета министров.