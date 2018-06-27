Министерство образования планирует повысить требования к стипендии «Болашак». Изменения коснутся тестирования по английскому языку - минимальный балл по IELTS для претендентов на магистерские программы вырастет до 6.0. Они распространятся на все квотные категории, за исключением инженерно-технических специальностей, сообщает пресс-служба премьер-министра.

В связи с повышением требований к знанию английского языка с 2025 года планируется отменить все существующие квотные категории в рамках стипендии.

По словам вице-министра образования и науки Талгата Тешенкулова, за 25 лет реализации программы «Болашак» подготовлено 10 096 специалистов, среди которых свыше 5 тысяч - магистры, около 3 тысяч - бакалавры, более 300 - доктора PhD, аспиранты и интерны, а также около 1800 - стажёры.

Порядка 53% от общего числа учеников завершили обучение по гуманитарным специальностям, 37,8% — инженерно-технические, 7,4% — медицинские и 1,8% — творческие специальности. Свыше 40% выпускников работают в реальном секторе экономики, 20% — в сфере образования и науки, ещё более 7% — в сфере медицины и здравоохранения.

«На данный момент на обучении находятся 1255 стипендиатов. С учетом потребностей реального сектора экономики актуализирован Перечень приоритетных специальностей на 2018 год, который включает 160 специальностей», — отметил Тешенкулов.

В этом году предельное количество стипендий составит 555 единиц. Прием документов продлится с 9 марта по 31 августа 2018 года. По результатам заседания республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом от 24 мая стипендия «Болашак» присуждена 67 претендентам. По состоянию на 26 июня 381 человек подали заявку для участия в конкурсе на присуждение стипендии, из них 222 зарегистрированы и 159 отклонены в связи с неполнотой представленных документов, либо с несоответствием правилам отбора претендентов и по другим причинам.