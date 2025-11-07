Вузы и колледжи Казахстана подключат к образовательной платформе ChatGPT Education

Доступ к ней получат преподаватели, студенты и административные сотрудники
В рамках бизнес-форума C5+1 в Вашингтоне между министерством науки и высшего образования, министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, OpenAI, Inc. и Freedom Holding Corp. подписан меморандум о взаимопонимании, который направлен на развитие сотрудничества в области образования, цифровой трансформации и внедрения технологий искусственного интеллекта в систему высшего, технического и профессионального образования республики.
