Вузы и колледжи Казахстана подключат к образовательной платформе ChatGPT Education

В рамках бизнес-форума C5+1 в Вашингтоне между министерством науки и высшего образования, министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, OpenAI, Inc. и Freedom Holding Corp. подписан меморандум о взаимопонимании, который направлен на развитие сотрудничества в области образования, цифровой трансформации и внедрения технологий искусственного интеллекта в систему высшего, технического и профессионального образования республики.

«В рамках сотрудничества рассматривается запуск пилотного проекта по подключению вузов и колледжей страны к образовательной платформе ChatGPT Edu от OpenAI. Доступ к ней получат преподаватели, студенты и административные сотрудники, что позволит использовать ИИ в учебной, исследовательской и административной деятельности», - сообщила пресс-служба министерства науки и высшего образования.

Миннауки будет координировать участие вузов и вести интеграцию ИИ-инструментов в образовательные процессы, а министерство искусственного интеллекта и цифрового развития обеспечит взаимодействие с организациями среднего, технического и профессионального образования и будет координировать реализацию проекта в рамках программы AI-Sana. Компания OpenAI выступит технологическим партнером, предоставив лицензии ChatGPT Edu и методическую поддержку, а Freedom Holding Corp. профинансирует покупку лицензий.

Как отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, внедрение интеллектуальной образовательной платформы ChatGPT Education позволит повысить качество обучения, расширить доступ к современным цифровым инструментам и укрепить позиции Казахстана как регионального научно-образовательного и инновационного центра Центральной Азии.