С начала года по подозрению в коррупции задержаны 4 работника инспекций транспортного контроля

С начала года по подозрению в совершении коррупционных преступлений задержано 4 должностных лица инспекций транспортного контроля. Анализ коррупционных рисков в инспекциях транспортного контроля выявил факты оказания сотрудниками инспекций неправомерного предпочтения правонарушителям путем занижения штрафов и сборов за проезд, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию.

По данным председателя комитета транспорта министерства по инвестициям и развитию Асета Асавбаева, в совершении коррупционных преступлений подозреваются двое сотрудников инспекции транспортного контроля по городу Астана (в том числе и.о. руководителя) и два сотрудника инспекции по Восточно-Казахстанской области.

Глава комитета также подчеркнул, что с начала года было зафиксировано 10 фактов перемещении сотрудников между инспекциями. Так, костанайской инспекцией был принят сотрудник, в отношении которого имеются сведения о совершении дисциплинарных проступков, дискредитирующих госслужбу.

«В целях усиления работы по противодействию коррупции комитетом принят специальный План проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в инспекциях транспортного контроля. Анализ выявил многочисленные нарушения. Так, по линии проверок на постах транспортного контроля установлены факты оказания сотрудниками инспекций неправомерного предпочтения правонарушителям путем занижения штрафов и сборов за проезд. По ЮКО выявлены 47 фактов, а по Карагандинской области – 10 фактов привлечения индивидуальных предпринимателей к административной ответственности в качестве физических лиц. В результате не взыскано более 12 млн тенге. По всем инспекциям установлено 226 аналогичных фактов», - сообщил глава комитета.

Кроме того по данным ведомства, зафиксированы случаи снижения суммы сборов путем сокращения расстояния. Например, в Жамбылской области общая сумма причиненного ущерба только по двум таким фактам составила 1,1 млн тенге.

Также анализ показал проявление необоснованной лояльности со стороны руководства инспекций по отношению к провинившимся сотрудникам. В Мангистауской области инспектор не принял мер по отношению к нарушителю, однако руководство на этот факт никак не отреагировало.

«Напоминаю руководителям инспекций, что в случае выявления возможных признаков уголовного правонарушения должны приниматься меры по информированию правоохранительных органов. Из отдельных инспекции поступают просьбы проявить лояльность, чтобы комитет не настаивал в направлении материалов в правоохранительные органы. Поэтому предупреждаю: в случае повторного поступления аналогичных предложений будут составлены соответствующие материалы», - заявил Асавбаев.

Помимо прочего, нарушения выявлены и в сфере осуществления контроля субъектов предпринимательства. В частности, установлены факты необоснованного включения субъектов предпринимательства в списки выборочных проверок, либо их невключения несмотря на наличие веских оснований.

По словам Асавбаева, внедрение системы премирования отличившихся высокими показателями сотрудников инспекций оказывает положительное влияние. Кроме того, ведется работа по совершенствованию законодательства по выявленным коррупционным рискам, внесены изменения в правила организации работы постов транспортного контроля, направленные на детализацию порядка и времени проведения проверок. Процедура транспортного контроля теперь будет фиксироваться на видеожетоны. Также в обязанности инспектора включено заполнение акта о результатах каждой проверки, а также выдача копии акта водителю.