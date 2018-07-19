Израиль одобрил закон о «еврейском национальном государстве»

Парламент Израиля утвердил в качестве закона проект, который отныне определяет страну как исключительно еврейское государство, столицей которого является единый Иерусалим, сообщает BBC .

Принятый законопроект, сообщает сайт, понижает статус арабского языка как официального и возводит строительство еврейских поселений в ранг национальных интересов. В документе говорится: «Израиль является исторической родиной евреев, и они имеют эксклюзивное право на национальное самоопределение в его границах»

В Кнессете разгорелось бурное обсуждение законопроекта, которое продолжалось более 8 часов. В результате, 62 депутата проголосовали за его принятие, 55 - против.

Арабские депутаты осудили принятие закона, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху охарактеризовал случившееся как «решающий момент». Один из арабских депутатов Ахмед Тиби назвал принятый законопроект «смертью демократии». НПО, защищающие права арабского меньшинства, считают, что новый закон является попыткой укрепить этническое превосходство евреев.

Между тем, некоторые положения законопроекта все же были изъяты из него после возражений президента и Генерального прокурора Израиля. Например, в итоговом документе не осталось положения, которое бы закрепляло возможность создания исключительно еврейских общин.

Арабские евреи составляют примерно 20% от 9-миллионного населения Израиля. По закону они пользуются равными правами, однако уже давно жалуются на то, что с ними обращаются как с гражданами второго сорта, и утверждают, что сталкиваются с дискриминацией и некачественным предоставлением услуг образования, здравоохранения и жилищной политики.

Нетаньяху выступил в защиту закона: «Мы будем продолжать обеспечивать гражданские права в израильской демократии, но большинство также имеет права, и большинство решает»