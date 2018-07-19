Назарбаев выразил недовольство по поводу исполнения госпрограмм в регионах

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провёл встречу с премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым. Во время неё глава государства подчеркнул, что несмотря на рост показателей социально-экономического развития, принятые государством программы не охватывают население в полной мере, сообщает Акорда.

«Завершилось первое полугодие. Показатели демонстрируют рост. В целом, благосостояние населения хорошее. Мы приняли индустриальную, инфраструктурную и социальные программы. Но местные исполнительные органы и министерства не доводят их до конца, утвержденные программы не доходят до регионов», - отметил Назарбаев.

Президент отметил снижение качества медицинского обслуживания и образования, указав на рост тарифов на коммунальные услуги и стоимость обучения в вузах страны.

«Стоимость коммунальных услуг выросла. Медицинское обслуживание ухудшилось. Образование стало дорогим. Молодежь предпочитает российские вузы из-за низкого качества подготовки в наших университетах. Такие проблемы становятся все более насущными для нашего общества», - сказал Назарбаев.

Кроме этого, президент остановился на вопросах повышения роли малого и среднего бизнеса в экономике страны, формирования профессионального государственного аппарата, важности качественной реализации «Пяти социальных инициатив» и программ инфраструктурного развития, а также на вопросе дорожного строительства в регионах.

В завершение Назарбаев поручил Сагинатеву обеспечить со стороны правительства и местных исполнительных органов более качественное исполнение принятых государственных и отраслевых программ и тщательный контроль за их реализацией.