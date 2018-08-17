Нацбанк инвестирует пенсионные активы ЕНПФ в облигации банков

Национальным Банком Казахстана разработана программа по инвестированию пенсионных активов ЕНПФ в облигации банков второго уровня на сумму до 200 млрд тенге для поддержки кредитования экономики, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Согласно сообщению, программа включает в себя участие банков с размером собственного капитала более 60 млрд тенге. Инвестирование пенсионных активов ЕНПФ в облигации банков будут осуществляться на торговой площадке Казахстанской фондовой биржи в размере не более 50% от выпуска ценной бумаги.

«Приобретение облигаций будет возможно только в рамках дополнительного размещения, т.е. при обязательном участии других инвесторов. Предложенный механизм позволяет определить рыночные ставки доходности по облигациям участниками рынка и снизить риск концентрации на эмитентов. В ходе исполнения данной Программы, Национальный Банк Казахстана направил банкам второго уровня предложение принять участие в облигационной программе, которым заинтересовалось большинство банков», - говорится в сообщении Нацбанка.

На сегодняшний день в рамках вышеуказанной облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» первым разместил за счет пенсионных активов облигации на Казахстанской фондовой бирже со сроком погашения 3,6 лет и доходностью 12% годовых.