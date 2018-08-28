Безработные алматинцы отказываются от программы занятости из-за низкой зарплаты – Байбек

Большинство безработных алматинцев отказываются участвовать в программе занятости из-за низкой зарплаты, сообщил аким Алматы Бауыржан Байбек на заседании правительства во вторник.

«Проводится работа по привлечению в программу 22 тыс. незарегистрированных безработных. К сожалению, большинство из них отказываются участвовать в программе из-за низкой зарплаты. Например, средняя зарплата по городу 205 тыс. тенге - это выше республиканского показателя на 26%. А по программе предлагается средняя зарплата в 50 тыс. тенге», - сказал Байбек.

Всего в рамках программы занятости обеспечены работой 21 тыс. человек, из которых самозанятых и незарегистрированных - 1900 человек, сказал он.

Также он сообщил, что на рынках и в местах общественного питания проводятся рейды, чтобы определить «конкретное место работы людей».