Средняя зарплата по программе – 50 тыс. тенге
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Безработные алматинцы отказываются от программы занятости из-за низкой зарплаты – Байбек
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Большинство безработных алматинцев отказываются участвовать в программе занятости из-за низкой зарплаты, сообщил аким Алматы Бауыржан Байбек на заседании правительства во вторник.

«Проводится работа по привлечению в программу 22 тыс. незарегистрированных безработных. К сожалению, большинство из них отказываются участвовать в программе из-за низкой зарплаты. Например, средняя зарплата по городу 205 тыс. тенге - это выше республиканского показателя на 26%. А по программе предлагается средняя зарплата в 50 тыс. тенге», - сказал Байбек.

Всего в рамках программы занятости обеспечены работой 21 тыс. человек, из которых самозанятых и незарегистрированных - 1900 человек, сказал он.

Также он сообщил, что на рынках и в местах общественного питания проводятся рейды, чтобы определить «конкретное место работы людей».

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