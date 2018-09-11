В Алматы пройдет выставка художника Александра Барковского

В ARTиШОКе рассказали, что Барковскому пришлось упаковать свои картины в постельное белье, затем в подарочную золотую фольгу и красным бантом добить все надписью «love». Таможенник уточнил, что это, художник ответил, что это подарок на свадьбу. Таможенник, ковыряя белье в цветочек, поинтересовался: «По чом брал?» Художник: «За двадцать сумов комплект». Таможенник одобрил: «Хорошее белье». В белье Александр Барковский привез известный цикл своих работ «Цыганские мадонны». В центре художественного исследования Барковского – «люли» - особый клан цыган, проживающий в основном на территории Узбекистана и Таджикистана. В традиционном обществе «люли» занимают низший социальный уровень, проживают на свалках и зарабатывают на жизнь попрошайничеством. Цикл «Цыганские мадонны» Александр создал после двух месяцев проживания в таборе. В Алматы он привез около 30 работ.