Чтобы провезти свои работы из Узбекистана, автору пришлось упаковать картины в постельное белье
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В Алматы пройдет выставка художника Александра Барковского
Автор фотографии Екатерина Антонова, rosphoto.com

Открытие выставки состоится 13 сентября в 19:00 на большой сцене театра ARTиШОК. Там же пройдет встреча с художником, на ней Барковский расскажет о своем проекте, представит фотографии и документальное видео.

В ARTиШОКе рассказали, что Барковскому пришлось упаковать свои картины в постельное белье, затем в подарочную золотую фольгу и красным бантом добить все надписью «love». Таможенник уточнил, что это, художник ответил, что это подарок на свадьбу. Таможенник, ковыряя белье в цветочек, поинтересовался: «По чом брал?» Художник: «За двадцать сумов комплект». Таможенник одобрил: «Хорошее белье». В белье Александр Барковский привез известный цикл своих работ «Цыганские мадонны». В центре художественного исследования Барковского – «люли» - особый клан цыган, проживающий в основном на территории Узбекистана и Таджикистана. В традиционном обществе «люли» занимают низший социальный уровень, проживают на свалках и зарабатывают на жизнь попрошайничеством. Цикл «Цыганские мадонны» Александр создал после двух месяцев проживания в таборе. В Алматы он привез около 30 работ.

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