Мир за ночь 11-12 сентября 2018 года

«Силы демократической Сирии» начали наступление на позиции ИГ в Хаджине, международный аэропорт в Триполи подвергся ракетному обстрелу, а в Перу к пожизненному заключению приговорили обвиняемых в теракте 1992 года. Тем временем в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна возбуждено новое уголовное дело, в Саудовской Аравии ограничили долю иностранных работников до 30%, а Илон Маск объявил о сокращении числа доступных расцветок Tesla.

Формирования вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), костяк которой составляют курдские бойцы, начали наступление на позиции террористической группировки «Исламское государство» на восточном берегу Евфрата. Как сообщает ТАСС, эту информацию подтвердил госдепартамент США. «Я хочу объявить о начале операции по освобождению от ИГ территорий на востоке Сирии», - сказала руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт на регулярном брифинге для журналистов. По ее словам, СДС при поддержке возглавляемой США международной антитеррористической коалиции «приступили к завершающей стадии операции по освобождению от ИГ территорий на востоке Сирии». Это уже третья попытка СДС провести штурм Хаджина, в котором находится форпост ИГ. Хаджин расположен в провинции Дейр-эз-Зор, где банды ИГ удерживают в своих руках еще два района – Эш-Шаафа и Суса. После разгрома основных сил ИГ осенью 2017 года в Ракке, Дейр-эз-Зоре и Хасеке под их контролем остается менее 3% сирийской территории.

В отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна возбуждено новое уголовное дело – о финансовых махинациях и отмывании денег, пишет «Коммерсантъ». «Возбуждено уголовное дело по статье «отмывание денег и махинации». Речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов», - сообщил глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян. Он пообещал опубликовать информацию о том, каким состоянием обладает семья Кочаряна. В частности, по его словам, «есть схема, по которой семья Кочаряна стала собственником гостиницы «Конгресс» в Ереване за взятку в $6 млн». Против Роберта Кочаряна, который был президентом Армении в 1998–2008 годы, ранее выдвинули обвинение в свержение конституционного строя. Речь идет о разгоне акций протеста против результатов президентских выборов, который проходили в центре Еревана в марте 2008 года. В беспорядках и столкновениях оппозиционеров с полицией тогда погибли 10 человек, около 200 получили ранения. В конце августа Апелляционный суд Армении освободил Кочаряна из-под ареста под подписку о невыезде.

Национальный уголовный суд Перу приговорил во вторник к пожизненному заключению 12 бывших руководителей леворадикальной группировки «Сендеро луминосо» по делу о теракте, который в 1992 году унес жизни 25 человек, сообщает ТАСС. Суд пришел к выводу, что обвиняемые были членами центрального комитета группировки, который отдал распоряжение о совершении теракта. Среди осужденных – 83-летний лидер группировки Абимаэль Гусман, которого правоохранительные органы арестовали в сентябре 1992 года. Гусман уже был приговорен к пожизненному заключению по итогам другого уголовного процесса. Теракт был совершен в столичном районе Мирафлорес 16 июля 1992 года. На улице Тарата взорвался автомобиль, начиненный 400 кг взрывчатки. Взрывная волна вызвала разрушения в радиусе 300 м, погибли 25 человек, еще 155 получили ранения. Всего в Перу в результате террористической деятельности «Сендеро луминосо» с 1980 года погибли свыше 30 тыс. человек. Однако после ареста Гусмана группировка стала терять свое влияние.

В Саудовской Аравии вступают в силу ограничения на долю иностранных работников среди персонала предприятий розничной торговли. Как пишет газета «Известия», начиная с Нового года по исламскому календарю ограничения коснутся мебельных магазинов, салонов по продаже автомобилей и мотоциклов – здесь доля местной рабочей силы должна составлять не менее 70%. Через два месяца аналогичные правила будут введены для магазинов электроники, часов и оптики, а с января 2019 года – ковров, сладостей и стройматериалов. Таким образом власти Саудовской Аравии решили ответить на проблему безработицы. Для местных жителей традиционно приоритетным местом работы являлись предприятия государственного сектора.

Неизвестные обстреляли во вторник вечером международный аэропорт Митига в столице Ливии Триполи, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. По его данным, близ аэропорта были слышны взрывы, одна из ракет, по словам очевидцев, упала в море. По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал, однако самолет, совершавший коммерческий рейс из Египта в Триполи, вынужден был совершить экстренную посадку в городе Мисрата, в 200 км восточнее столицы. Митига – единственный действующий аэропорт в Триполи. Он возобновил свою работу 6 сентября спустя неделю после закрытия из-за ожесточенных вооруженных столкновений в городе с участием различных противоборствующих группировок. 4 сентября стороны конфликта заключили соглашение о прекращении огня.

Тesla уберет два цвета из палитры возможных расцветок при покупке электромобиля. Об этом, как пишет РБК, сообщил основатель компании Илон Маск в Twitter.«В среду убираем два из семи цветов Tesla, чтобы упростить производство», - написал он. Глава компании уточнил, что речь идет о цветах обсидиановый черный и металлический серебряный. Покупатель сможет заказать автомобиль в данных расцветках, но для этого ему придется направить специальный запрос и заплатить больше, чем за оставшиеся в палитре цвета. Однако сколько придется доплатить за Tesla в данных цветах, Маск не уточнил. В начале августа Tesla сообщила об убытках, которые во втором квартале 2018 года составили $715,5 млн. После этого Маск заявил, что готов вывести Tesla с биржи и сделать ее частной компанией, выкупив при этом ценные бумаги по $420 за акцию. Подобные действия он объяснил тем, что в случае превращения в частную компанию, Tesla сможет перестать ориентироваться на квартальную прибыль и начать действовать в долгосрочной перспективе. Однако позже он отказался делать Tesla частной компанией.



