Трещины, «грибы» и трассы смерти: что не так с дорогами Казахстана?

С 2015 по 2017 годы в Казахстане должно было быть построено более 5 тыс. км дорог, освоено 932 млрд тенге, но всего введено в эксплуатацию 1800 км дорог. Как заявили в четверг в ходе заседания комиссии по направлению «Развитие транспортно-логистической инфраструктуры» при фракции партии «Нұр Отан» в мажилисе депутаты, тот принцип – бюджет, ориентированный на результат – не сохраняется. Деньги выделяются, а достижение результата – мизерное, чуть больше 30%. Более того, уже сданные в эксплуатацию дороги разрушаются.

«У нас есть буквально вчерашняя информация: растрескался автобан в Карагандинской области. Переделывают. Именно сползание бетонного основания было, и таких проблем только на трассе Астана – Караганда много», - возмутился депутат Глеб Щегельский.

Как признал главный инженер АО «КазАвтоЖол» Арман Каирбеков, на отрезке Караганда –Темиртау в действительности «в связи с весной этого года» начали появляться трещины на бетонном покрытии. В этой связи организована комиссия в составе сотрудников «КазАвтоЖола», научно-исследовательского института совместно с инженерными службами, техническим и авторским надзором.

«Были отобраны керны в местах, где появились трещины, также, где была нарезка швов. Пока мы причины не можем найти, мы даже бетон вскрыли полностью, проверили основание. И основание также показывает, что доведено до технических параметров, которые необходимы были. Буквально сегодня работает геоскан, который определит у нас уплотнение земельного полотна – тоесть разрушающим методом с помощью сканирования. По итогам этих проведенных работ мы уже сообщим, в чем причина», - заверил он.

Вместе с тем заместитель председателя комитета автомобильных дорог министерства по инвестициям и развитию Амангельды Беков пообещал, что «эти трещины подрядчик будет исправлять за свой счет», тем более что участок еще не сдан в эксплуатацию.

Депутат Геннадий Шиповских, который летом проехался по дороге из Кызылорды в Жезказган, сделал следующее сравнение: «Вы смотрели фильм, где снимается Том Харди «Безумный Макс: Дорога ярости»? Вы посмотрите этот фильм и потом можете поехать на дорогу Кызылорда –Жезказган. Я приехал на своем «Мерседесе», ехал 420 км протяженностью от Кызылорды до Жезказгана. Если посчитать по автобану, то по нормальной дороге такое расстояние можно преодолеть за 4 часа, а я проехал за 8 часов. При этом я ехал со скоростью не более 40 км в час. После приезда в Астану мне пришлось полностью менять свою ходовую часть машины. Хотя я ехал очень медленно, но увы и ах – состояние дороги дало свои результаты».

Продолжил тему качества дорог Буйбут Мамраев, который ездил по Атырауской области. «Мы можем понять ваши попытки объяснить, но они скорее напоминают оправдания. Трасса Атырау – Астрахань. Это действительно дорога смерти… Я уже не говорю о мелочах, что тот, кто строит дорогу, он должен разбираться хотя бы в качестве щебня, в дресве, в маркировке цемента. Кто это контролирует, где инспекция? Или инспекция контролирует только тогда, когда есть результат и заставляет подрядчика ломать снова свою дорогу? Почему это не сделать на другом уровне?», - возмутился он.

Депутат добавил, что на протяжении нескольких лет они не могут получить ответа от министра по инвестициям и развитию Касымбека на вопрос «почему у нас некачественные дороги». А проблема вся в тех, подчеркнул он, кто эти дороги делает. Дело в том, что вместо заявленных 100 человек, работает там всего 20-30.

«Министерству нужно просто обратить внимание на ключевые вопросы. Это нарушение технологий, вы же это признаете? Дороги трескаются, лопаются, тогда, как очевидно, при строительстве дорога исследуется. Вот я хотел бы знать, сколько у нас НИИ работает, насколько они качественно работают? У нас автодорожные факультеты в вузах не закрыты, у нас есть программа «первая рабочая профессия – бесплатно». У нас не хватает просто тех людей, которые могут элементарно работать той же лопатой, той же кувалдой, тем же метром. Получается так – выигрывает генподрядчик, он находит субподрядчика, субподрячик еще субподрядчика, в итоге выделенные средства просто рассеиваются», - продолжил возмущаться депутат.

Как оказалось, проблема не только в качестве, но и дороговизне строительных материалов. Например, в Западно-Казахстанской области работы ведутся, но с отставанием из-за цен на битум.

«В этот сезон мы начали работать с 80 тыс. тенге по битуму, сегодня цены 125 и выше. То есть удорожание практически на 50%. Тут большой риск опять получить некачественное строительство. Нам не могут сказать, зачем ограничивать поставки из Российской Федерации, если мы не можем себя обеспечить в пиковый период. Август-сентябрь – самый пик, физически наши три завода не могут выдать на гора. Потому что весной он не нужен, битумных хранилищ столько нет. Надо же все учитывать, подвижного состава столько нет, перевезти его практически невозможно. Мы цифры берем с потолка, не знаю для кого, но точно не для людей, не для экономики. Все делаем через…», - вздохнул Глеб Щегельский, а от коллег послышалось тихое: «Да….».

Аналогичная ситуация, по его информации, складывается с ценами на цемент и щебень. И такая проблема не только в ЗКО, но и в Павлодаре и Актау.

«По битуму, действительно, этот вопрос очень проблемный, мы каждый год его поднимаем на уровне Аскара Мамина (первый вице-премьер – V). Все говорят: все хорошо, заводы говорят: да, будем поставлять. Но у нас в самый сезон в августе в этом году Павлодарский завод встал на ремонт, и 20 дней он не выпускал битум. Мы поднимали вопрос, чтобы открыли границу, завозили битум из России, но этот вопрос у нас застрял с Минэнерго. Потому что через них все проходит. Энергетика говорит, что они обеспечат. Но на самом деле у подрядчиков в пик сезона – август-сентябрь – имеются трудности по приобретению битума», - признал Беков.

«Значит, вас не слышат! Это же ваша работа», - подчеркнул Щегельский.

«Мы на всех уровнях, я не знаю теперь уже...», - вздохнул представитель МИРа.

«А почему мы слышим, а правительство не слышит? Я не пойму, я и говорю, для кого мы работаем?», - возмутился депутат.

Тему некачественного строительства, но уже в Мангистауской области, продолжил мажилисмен Сакен Утебаев: «Вопрос касательно Бейнеу – Актау. Если вы помните проблематику, дорога пошла волной. И вы на сегодняшний момент 51 км меняли. Причину вы знаете? Можете объяснить? Такая же проблема может быть на всех дорогах. Это только дело времени», - заявил депутат.

Зампредседателя комитета автомобильных дорог объяснил, что при строительстве было превышено количество гипса, в результате чего «образовалось набухание, то есть увеличение объема, из-за этого грибы выросли в тех местах, где было большое содержание гипса».

Все вопросы сходятся в одном – в Казахстане проблема транспортного контроля в целом. «Мы же даем рекомендации, и мы должны за этими рекомендациями жестко следить, и, мне кажется, спрос должен быть с министра. Это первое. Второе. Касательно транспортного контроля – пусть правительство посмотрит, возможно, вообще или упразднит транспортный контроль, как ненужный, как коррупционный. Или же передать его в тот орган, который специализируется на этом – это комитет госдоходов или же дорожная полиция», - считает Утебаев, объясняя это тем, что Мининвестиций и строит дороги, и контролирует.