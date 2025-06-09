Выброс метана произошел на месторождении в Мангистауской области

В пятницу 6 июня на месторождении «Толкын» в Мангистауской области, разрабатываемом ТОО «Varro Operating Group», из скважины №57 начался выброс газа и воды, сообщает Kazinform . В воскресенье 8 июня экологи зафиксировали превышение предельно допустимого уровня содержания метана в зоне происшествия.

«Выброс газа и воды удалось остановить. Однако в ходе проведения инструментальных замеров атмосферного воздуха, выполненных в рамках мониторинга, в зоне происшествия было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации метана», - сообщил руководитель департамента Армат Жусипкалиев.

Результаты экологической проверки будут направлены в прокуратуру, которая, в свою очередь, должна инициировать проверку месторождения и принять необходимые меры.

Месторождение Толкын было в центре длительного судебного спора между его бывшими операторами, молдавской семьей Стати, и правительством Казахстана. В прошлом году арбитражный спор был разрешен после 13-летней борьбы, происходившей в нескольких юрисдикциях.

С 2022 года месторождение эксплуатировала компания Varro Operating Group. Varro является дочерней компанией Fincraft Group, принадлежащей Кенесу Ракишеву, одному из богатейших бизнесменов Казахстана и зятю бывшего премьер-министра Имангали Тасмагамбетова.

В начале июня 2023 года инцидент на месторождении Каратурун, оператором которого является компания «Бузачи нефть», привел к масштабному пожару. Его усилили подземные запасы углеводородов, из-за чего огонь бушевал несколько месяцев.

В течение 205 дней невидимое облако метана проникало в атмосферу с буровой площадки месторождения. Спутниковый мониторинг и исследование показали, что это был самый крупный из когда-либо зарегистрированных выбросов метана, вызванных сбоем инфраструктуры.