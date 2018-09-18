Мухамедиулы рассказал о перспективе создания «среднеазиатского шенгена»

Вопрос о взаимном признании виз между Казахстаном и Узбекистаном близится к завершению, заявил во вторник в ходе туристического форума в Астане министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. По его словам, если Кыргызстан и Таджикистан подключатся к этой идее, а они проявляют интерес, то в перспективе может появиться «своеобразный среднеазиатский шенген».

«Близится к решению вопрос о взаимном признании виз между Казахстаном и Узбекистаном. Наши соседи по региону Кыргызстан и Таджикистан также проявляют интерес в этом вопросе. Если нам удастся найти взаимопонимание, то в перспективе мы можем получить своеобразный среднеазиатский шенген, что позволит получить дополнительный поток туристов», - заявил Мухаиедиулы, говоря об упрощении визового режима.

Министр также напомнил, что в 2016 году туроператорами Казахстана и Китая при поддержке Азиатского банка развития разработан международный турмаршрут «Тянь-шанский транзит».

«Мы заинтересованы в разработке аналогичных и устойчивых трансграничных турпродуктов с Узбекистаном. Наши регионы удачно дополняют друг друга в плане имеющихся ресурсов. Большой популярностью среди узбекских граждан пользуются также Туркестан, святыни тюркского мира, жемчужины туризма – Бухара, Хива и Самарканд. Для максимально эффективного использования всех возможностей, возникающих благодаря росту туристу на маршруте Великого Шелкового пути, Казахстану предстоит ряд ключевых вопросов, в том числе упрощение визового режима, улучшения авиа и транспортных связей», - подчеркнул он.