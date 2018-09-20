Назарбаев выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ил-20

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и выразил ему соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих в результате крушения самолета Ил-20 в Сирии, сообщила пресс-служба главы государства.

Также президенты стран обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и рассмотрели график предстоящих встреч, включая ход подготовки к заседанию Совета глав государств СНГ, которое пройдет 28 сентября в Душанбе.

На саммите планируется обменяться мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, обсудить вопросы о председательстве в Содружестве, дате и месте проведения очередного заседания Совета глав государств СНГ, а также рассмотреть комплекс вопросов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества.

Напомним, российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 с 15 военными на борту пропал с радаров и перестал выходить на связь примерно в 23:00 мск 17 сентября в 35 км от побережья Сирии. В это время израильские ВВС наносили удары по сирийской провинции Латакия, а также осуществлялись пуски ракет французского фрегата «Овернь». Как выяснилось позже, в Ил-20 попала ракета комплексов С-200 сирийских ПВО во время отражения атаки истребителей F-16 Израиля. Все находившиеся на борту погибли. Президент РФ Владимир Путин расценил атаку Израиля как нарушение суверенитета республики. Израиль в свою очередь обвинил в случившемся Сирию.