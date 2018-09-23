Птиц обнаружили у пассажира рейса Алматы – Шарджа
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В Алматы пресекли вывоз соколов-балобанов в ОАЭ
фото с сайта nexplorer.ru

В международном аэропорту Алматы пресечена попытка вывоза соколов-балобанов за границу. Птиц обнаружили у пассажира рейса Алматы – Шарджа, сообщает «Казинформ».

«23 сентября при оформлении международного рейса сообщением «Алматы - Шарджа» пограничниками у пассажира 1981 года рождения, гражданина Республики Казахстан, была выявлена дорожная сумка черного цвета, в которой находились 7 соколов-балобанов, которые были упакованы в ящики», - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 339 УК РК (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

Птицы переданы в соколиный центр «Сункар».

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