В Алматы пресекли вывоз соколов-балобанов в ОАЭ

«23 сентября при оформлении международного рейса сообщением «Алматы - Шарджа» пограничниками у пассажира 1981 года рождения, гражданина Республики Казахстан, была выявлена дорожная сумка черного цвета, в которой находились 7 соколов-балобанов, которые были упакованы в ящики», - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 339 УК РК (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

Птицы переданы в соколиный центр «Сункар».